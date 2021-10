Le dernier jeu PSP exclusif au Japon de Suikoden est désormais jouable en anglais

Image : Konami

Grâce à une récente traduction par les fans d’un jeu PlayStation Portable vieux de neuf ans, chaque épisode de la franchise de jeux de rôle Suikoden est désormais jouable en anglais.

Genso Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki, ou à peu près Suikoden: Woven Web of the Centuries, est arrivé sur PlayStation Portable début 2012. C’est à la fois le dernier jeu sorti dans la série de jeux de rôle préférée des fans et le dernier jeu Suikoden à ne pas être traduit de son natif japonais. Et bien qu’il ne semble pas que Konami envisage un retour dans la franchise de si tôt, les fans anglophones peuvent enfin jouer à Suikoden: Woven Web of the Centuries dans une langue qu’ils comprennent.

Le projet en question est une collaboration entre les traducteurs allemands Twisted Phoenix Game Translation, le wiki non officiel de Suikoden Gensopedia et un groupe de piliers de la série hardcore connu sous le nom de Suikoden Revival Movement. Selon le site officiel, le script de Suikoden: Woven Web of the Centuries totalisait environ 25 000 lignes de dialogue, pour un total de 220 000 mots. Cela inclut les traductions des graphiques japonais originaux et des légendes pour les cinématiques animées. Tout compte fait, tout un exploit.

Dans une belle touche, si vous avez déjà commencé à jouer au jeu en japonais, soyez assuré que votre fichier de sauvegarde sera conservé après l’application du correctif anglais.

Suikoden a fait ses débuts sur PlayStation en 1995, se démarquant de ses contemporains du jeu de rôle en fournissant un grand nombre de personnages avec lesquels construire sa fête. Cela est rapidement devenu le gadget principal de la série, chaque nouveau jeu comptant 108 membres potentiels du groupe (ou «Stars of Destiny», comme les appelle fréquemment la franchise) pour le recrutement au cours de leurs longues aventures captivantes.

Alors que plusieurs jeux de la série, y compris toutes les versions principales jusqu’à et y compris Suikoden V sur PlayStation 2, ont reçu une localisation officielle, certains ont nécessité l’intervention des fans pour briser la barrière de la langue. Par exemple, Genso Suikoden Card Stories, spin-off de Game Boy Advance, est resté intact pendant plus d’une décennie avant d’être finalement traduit en anglais en 2013.

Techniquement, il reste un autre jeu Suikoden insaisissable sans traduction en anglais, la collection PlayStation Portable Genso Suikoden I & II. Mais étant donné que la compilation n’est qu’une réédition des deux premiers opus, tous deux localisés par Konami sur PlayStation peu de temps après la sortie de leurs homologues japonais, son statut non traduit est principalement un argument de sémantique.

En dehors de ces traductions de fans, l’âme de Suikoden pourrait vivre dans le prochain Eiyuden Chronicle. Réalisé par le créateur de Suikoden, Yoshitaka Murayama et qui devrait arriver sur la plupart des principales plateformes de jeu en 2023, le successeur spirituel prometteur a récemment amassé plus de 4 millions de dollars de dons de 46 307 contributeurs, ce qui en fait la troisième campagne de jeux vidéo la plus réussie de Kickstarter après Shenmue III et Bloodstained : Rituel de la nuit.

Les fans de Suikoden se sont longtemps sentis abandonnés par Konami, mais heureusement, des traductions non officielles comme celle-ci maintiennent la série en vie. Pour plus de détails sur la façon de jouer à Suikoden: Woven Web of the Centuries en anglais, visitez le site Web officiel du projet.