Le dernier jeu sur Netflix est en fait un ancien jeu

Le dernier jeu à venir sur le nouveau service de jeux de Netflix est le titre de course Asphalt Xtreme, rapporte TechCrunch. Si ce nom vous semble familier, c’est parce que le jeu mobile est sorti à l’origine en octobre 2016, mais a ensuite été retiré des magasins d’applications fin septembre 2021. Une bande-annonce du jeu publiée sur la chaîne YouTube de Netflix indique qu’il sera disponible « exclusivement » pour les abonnés du service, sans publicité ni achat intégré.

C’est un lancement intéressant qui voit le service de jeu de Netflix emprunter à son livre de lecture de streaming vidéo. Plutôt que de publier exclusivement de tout nouveaux titres originaux, Netflix semble élargir son catalogue en octroyant des licences à des jeux déjà sortis. Identique à la façon dont le catalogue vidéo de Netflix contient de toutes nouvelles émissions comme Lupin et Bridgerton aux côtés de classiques comme Seinfeld.

Apple Arcade a utilisé une approche similaire

D’autres services d’abonnement à des jeux ont atteint un équilibre similaire. Cette année, Apple Arcade a ajouté le jeu Castlevania: Grimoire of Souls, qui avait déjà vu une sortie limitée au Canada en 2019 mais qui a été interrompu l’année suivante. Parallèlement, le service de jeux d’Apple propose également de tout nouveaux titres comme Fantasian. Le Xbox Game Pass inclut également un mélange de nouveaux et d’anciens jeux.

Si vous êtes abonné à Netflix et que vous souhaitez consulter les jeux mobiles disponibles sur son service, vous pouvez les trouver dans ses applications iOS et Android habituelles. Sachez cependant que pour y jouer, vous serez lié à la boutique d’applications de chaque plate-forme pour télécharger chaque jeu. Sur iOS, cette approche est due aux règles strictes de l’App Store d’Apple, qui empêchent les développeurs de laisser les utilisateurs télécharger ou diffuser un catalogue de jeux dans leurs applications existantes.

Heureusement, le processus est à peu près aussi fluide que possible compte tenu des circonstances – je viens d’essayer de télécharger un jeu Netflix sur un iPhone sur lequel je suis déjà connecté, et je n’ai pas eu à passer par un processus de connexion séparé. Les jeux disponibles incluent Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Teeter (Up), Card Blast et Bowling Ballers, un nouveau titre sorti plus tôt ce mois-ci.

TechCrunch rapporte qu’Asphalt Xtreme est progressivement déployé auprès des utilisateurs du monde entier et arrivera aux abonnés Netflix aux États-Unis dans les semaines à venir.

Divulgation : The Verge produit actuellement une série avec Netflix.