Le dernier jeune talent de Chelsea, Trevoh Chalobah, révèle le mentorat des héros Thiago Silva et Antonio Rudiger, les «conseils de fête» qu’il a reçus de Daniel Sturridge et gravir les échelons avec Mason Mount et Reece James

La montée en puissance du jeune de Chelsea Trevoh Chalobah cette saison a été une joie à regarder.

Alors que beaucoup s’attendent à ce qu’un nouveau défenseur arrive pendant la fenêtre de transfert d’été, l’académie de Chelsea a encore une fois sauvé la journée en dénichant un autre véritable centime.

Le rêve de Chalobah est devenu réalité

Le joueur de 22 ans a marqué un crieur lors de ses débuts en août

Après avoir impressionné en pré-saison, Chalobah a fait ses débuts pour les Bleus lors de la victoire en Super Coupe contre Villarreal – et quels débuts ce fut.

Il s’est montré impérieux à l’arrière et a immédiatement rendu la confiance de Thomas Tuchel en lui.

Contrairement à son frère Nathaniel, qui a disputé 15 apparitions avec les Blues mais n’a jamais percé en tant que joueur régulier de l’équipe première, Trevoh Chalobah s’est désormais taillé un très bel avenir à Stamford Bridge après son début exceptionnel pour la campagne 2021/22.

Il a poursuivi sa superbe prestation contre Villarreal avec une performance gagnante de l’homme du match contre Crystal Palace lors du premier match de la saison des Blues, où il est tombé au sol submergé par l’émotion après avoir marqué ses débuts en championnat avec un brillant long- effort de portée,

Cela a été un long voyage vers le sommet pour le jeune

S’adressant exclusivement à talkSPORT, le joueur de 22 ans, qui a obtenu des prêts à Ipswich, Huddersfield et Lorient en France, a maintenant parlé de sa joie au moment où son rêve de toujours de marquer pour son club d’enfance est devenu réalité.

« Quand j’ai eu le ballon, j’ai vu qu’il y avait de l’espace », a-t-il expliqué. « J’ai eu le temps et j’ai entendu la foule crier « tirer » et c’est pourquoi elle a pris le coup.

« J’ai vécu un moment incroyable. Comme tout le monde l’a vu, je suis tombé à genoux et j’ai commencé à pleurer.

« Beaucoup de choses m’ont traversé l’esprit. Les prêts, la lutte, le travail acharné que j’ai fait.

Il a eu des prêts dans trois clubs différents, dont Huddersfield

« Tous ceux qui me connaissent connaissent le travail acharné que j’ai fourni. »

Alors que le talentueux Chalobah est apparemment sorti de nulle part cette saison, la recrue défensive de l’été dernier, Thiago Silva, a eu une route bien documentée vers Stamford Bride.

Silva a été l’un des meilleurs défenseurs du monde au cours des deux dernières décennies, remportant plusieurs trophées à l’AC Milan, au PSG et maintenant à Chelsea, il est donc juste de dire que la carrière des deux joueurs est à des stades différents.

Le Brésilien a finalement mis la main sur le prix qu’il désirait le plus l’été dernier lorsque les Bleus ont remporté la Ligue des champions, et Chalobah a parlé de sa fierté de travailler avec et d’être encadré par un joueur aussi emblématique.

« J’admire beaucoup Thiago », a-t-il déclaré à propos de Silva, qui a eu 37 ans le mois dernier.

Chalobah apprend des meilleurs à Silva

«Je regardais beaucoup de clips de lui quand j’étais plus jeune, à quel point il est calme, composé, des aspects de son jeu que je peux apprendre à l’entraînement.

« De toute évidence, il y a une barrière linguistique car il ne parle pas beaucoup anglais, mais le regarder à l’entraînement me suffit pour apprendre.

« C’est un honneur de partager un terrain avec un joueur de classe mondiale comme lui. »

Antonio Rudiger est sans doute le meilleur défenseur de Chelsea depuis que Tuchel a succédé à Frank Lampard en janvier et Chalobah a révélé que l’Allemand, originaire de son pays la Sierra Leone, a toujours cru qu’il arriverait un jour au club.

« Je me souviens quand il est arrivé pour la première fois et que mon frère était ici », se souvient-il.

Rudiger a toujours cru qu’il arriverait au sommet

« Mon frère lui a dit de s’occuper de moi. Il vient évidemment du même pays aussi et il me donnait toujours des conseils, même quand j’étais en prêt.

« Il m’a dit de toujours travailler dur et m’a dit ‘Je sais que tu es assez bon, tu auras ta chance.

« Il a toujours cru en moi et m’a donné cette confiance quand je doutais de moi, alors je lui dis merci car il en a aussi fait une grande partie. »

L’académie de Chesea a connu un tel succès au fil des ans et Mason Mount, Reece James et Ruben Loftus-Cheek en sont la preuve.

« C’est spécial », a déclaré Chalobah lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que d’avoir ses collègues diplômés des Blues.

Studge sait comment faire la fête, mais il était un joueur à son époque

« Quand j’ai été prêté et qu’ils ont joué ici, ils m’ont motivé.

«J’ai joué avec eux dans les coupes des jeunes et nous avons remporté de nombreux trophées ensemble dans la configuration des jeunes.

« Ils m’ont motivé à atteindre leur niveau parce que c’est le niveau auquel je veux être.

« J’ai toujours dit que j’avais un but et c’est de jouer pour Chelsea. »

Tous les diplômés de Cobham ne restent pas à Chelsea et souvent, d’autres clubs recrutent des jeunes lorsque les Blues sont prêts à vendre.

Tammy Abraham et Tino Livramento sont passés à Rome et à Southampton pour un total de 60 millions de livres sterling au cours de l’été, ce qui en dit long sur la rentabilité de Chelsea en tant qu’entreprise.

Mount et Chalobah ont remporté des dizaines de trophées ensemble au niveau des clubs

Daniel Sturridge, qui a rejoint Liverpool en provenance de Chelsea en 2010, est un autre grand nom qui a évolué et Chalobah a révélé un conseil spécial que l’ancien anglais lui a donné lorsqu’il était en service en Angleterre des moins de 17 ans.

« Je me souviens qu’il m’a dit de me concentrer sur ce qui est important », a déclaré Chalobah.

« Dormir suffisamment, savoir quand faire la fête et quand se reposer pour ce qui est important, à savoir l’entraînement et les jeux.

« Depuis ce jour-là, j’ai pris ça jusqu’au bout. Vous ne pouvez jamais être trop jeune pour ne pas l’entendre.

Cela semblait être une formalité que Jules Kounde de Séville se rende à Stamford Bridge pour une somme énorme cet été, mais les Blues ont rapidement réalisé qu’ils avaient déjà une sensation toute faite à Chalobah à leur disposition.

À l’heure actuelle, le monde est l’huître du jeune et sous la direction de Tuchel, et avec Silva et Rudiger à ses côtés, le jeune bouchon ne fera que s’améliorer à chaque jeu de passe.

Trevoh Chalobah s’exprimait avant le choc des Blues contre Norwich samedi – en direct sur talkSPORT

