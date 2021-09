Le dernier jour de Oh Snap de Sephora ! Soldes : 50 % sur les Nars, Clarins et plus

La poudre fixatrice imperméable All Nighter d’Urban Decay est une poudre fixatrice et de finition de maquillage qui lisse la peau, minimise la brillance et prolonge la durée de vie de votre maquillage pour le visage, il n’est donc pas nécessaire d’en réappliquer, même dans les climats chauds. Pleurez, transpirez, promenez-vous sous la pluie. Peu importe ce que vous faites, vous n’aurez pas à vous inquiéter. La poudre translucide matifie et fixe votre maquillage jusqu’à 11 heures. Si vous êtes un fan du spray fixant Urban Decay All Nighter, vous devez jeter un œil à cette poudre.

Un acheteur s’est exclamé: “J’adore cette poudre. Elle a fait des merveilles pour aider mon maquillage à rester. J’habite à SC, elle a donc résisté à plus de 100 degrés avec une humidité folle. J’utilise la brume pixi glow avec elle et mon le visage a l’air si naturel !” Un autre a insisté: “Rend votre maquillage à l’épreuve des balles. Idéal pour les peaux grasses et je me sens plus confiant lorsque je l’utilise parce que je sais que mon maquillage durera.”

Quelqu’un d’autre a déliré: “Omg, je ne peux pas l’expliquer, mais ce truc rend votre maquillage INCROYABLE. Je l’ai mis sur mon Estee Lauder Doublewear Foundation et je suis allé au lac toute la journée et mon maquillage est resté toute la journée. Fou. J’adore ce truc. ” Une autre critique a déclaré: “Cette poudre est légère. Elle offre une couverture impressionnante et vous n’avez pas besoin de beaucoup pour obtenir cet effet. La poudre n’améliore pas les rides ou les ridules, elle aide plutôt à les masquer. J’adore ça!”