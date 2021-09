Le dernier jour des soldes d’Ulta : économisez 50 % sur les cosmétiques Kylie, Nars et plus

Réduisez les éruptions cutanées, désobstruez les pores et uniformisez le teint avec ce sérum puissant. La particularité de ce sérum est qu’il nettoie la peau tout en l’hydratant. Ce sérum est idéal pour les peaux grasses, mixtes et sujettes aux imperfections.

Un acheteur a déclaré que ce produit était “comme une gomme”, partageant: “Je l’utilise depuis près de 3 semaines et j’ai déjà vu des changements importants. Non seulement l’acné est claire et aide à l’hyperpigmentation, mais mon acné piquée et les pores deviennent moins apparents. Ceci est un produit HG pour moi. Un peu d’arrière-plan pour moi, j’ai une acné hormonale modérée à sévère causée par le SOPK et j’ai eu de l’acné pendant plus de la moitié de ma vie. J’ai vu un dermatologue, un endocrinologue, des esthéticiennes et j’ai essayé à peu près n’importe quel remède à la maison. C’est un truc incroyable dans mon livre. “

Un autre a déclaré: “Ce produit a aidé à réduire / éliminer mon acné et à effacer lentement mes marques / cicatrices d’acné. Je l’utilise quotidiennement depuis plus d’un an maintenant. Il contient 75 % d’acide salicylique, ce qui est idéal pour un usage quotidien J’ai la peau très sensible, j’ai donc commencé à l’utiliser avec modération et j’ai lentement augmenté la fréquence et maintenant je l’utilise 2x/jour.”

Un troisième client l’a décrit comme “la seule chose qui fonctionne pour moi”, précisant: “J’ai tout essayé. Quand j’ai eu 30 ans, j’ai commencé à avoir de l’acné chez les adultes et je n’ai rien trouvé qui fonctionnerait. J’ai essayé proactif, Neutrogena , st Ives, etc. ma peau est sensible, cela dessécherait ma peau et éclaterait ou cela me ferait encore plus éclater. Je l’ai utilisé trois fois et j’ai vu une différence. Ma peau n’était pas aussi rouge et l’acné J’étais presque partie et je n’étais pas en train de me maquiller. Je ne pouvais pas me maquiller avant sans éclater à chaque fois. J’aime vraiment ça et je suis tellement heureuse d’avoir trouvé quelque chose qui me convient. “