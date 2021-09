Le dernier livre de Hardcore Gaming 101 prend un coup dans les célèbres Beat ‘Em Ups

in

Image : La vie de Nintendo

Comme vous le savez probablement, nous sommes de grands fans de la série de livres Hardcore Gaming 101, qui jusqu’à présent a tout couvert, de l’histoire de l’arcade de Sega aux meilleurs shmups de tous les temps. La dernière publication adopte une approche similaire, mais examine les nombreux excellents beat’em ups à défilement de ceinture qui ont honoré les arcades, les consoles et les ordinateurs personnels au fil des ans.

Le livre remonte à Technos’ Renégat, qui a posé tant de fondements du genre, avant de consacrer une grande partie des pages à la Double Dragon série – un autre nom qui est synonyme du genre bagarreur à défilement de ceinture. Les grands frappeurs de Capcom sont également présentés, y compris Combat final, Alien contre prédateur et Capitaine Commando – tandis que le séminal de Konami TMNT et Les Simpson les jeux d’arcade attirent également l’attention, aux côtés de l’incroyable Vendetta et le tristement oublié Astérix.

Via une combinaison de prose bien informée et de captures d’écran nettes, le livre fait un excellent travail en fournissant une introduction au monde des combattants à défilement horizontal, la seule vraie critique à laquelle nous pouvons penser est que de nombreux autres titres célèbres manquent, bien que ce soit parce qu’ils sont couverts dans d’autres livres HG101 (Hache d’or est dans le livre Sega Arcade Classics, par exemple) et les présenter ici serait une duplication.

Un deuxième volume est en préparation, qui se concentrera sur les contributions d’Irem au genre, telles que Des flics infiltrés et Accrocher. En attendant, cela est fortement recommandé – vous pouvez vous en procurer une copie en utilisant le lien Amazon ci-dessous.

