Le “dernier” match de Messi en tant que Blaugrana

28/06/2021

Act à 10:19 CEST

Oui. Bolivie-Argentine, qui clôt la phase de groupes de la Copa América (ce lendemain matin à 02h00 CEST), est le dernier match que Leo Messi jouera en tant que joueur de Barcelone à toutes fins utiles.. Son contrat expire mercredi, donc si son renouvellement n’est pas annoncé la semaine prochaine, il affrontera les quarts de finale dans une situation inédite dans toute sa carrière : il jouerait son premier match non pas en tant que footballeur blaugrana.

Les données peuvent être interprétées comme une pure anecdote avec un titre frappant, mais, en réalité, elles reflètent la complexité d’une montagne russe de sentiments que les douze derniers mois ont été les meilleurs de l’histoire à Barcelone. Quoi Leo pouvoir jouer à un match sans être joueur du Barça est un bilan statistique que les supporters du Barça devront payer dans le cadre d’un changement de scène sportive et institutionnelle.

Messi, qui a fêté ses 34 ans le jour de la Saint-Jean avec son équipe nationale, s’apprête à signer ce qui sera peut-être son dernier contrat dans son club, où il a construit une carrière impressionnante et touché le ciel. Tout semble très bien parti après avoir retrouvé l’harmonie entre le club et le joueur.

ARGENTINE TRES MAIS TRES FAVORI

Dans ce contexte, Leo et La Albiceleste affrontent, comme procédure à remplir, leur match contre La Verde, à l’Arena Pantanal, à Cuiabá, qui clôturera le Groupe B. L’Argentine a déjà scellé son passeport pour les quarts de finale, et la théorie indique qu’elle n’aurait pas à avoir plus de difficultés pour vaincre la Bolivie, qui vient d’ajouter trois défaites consécutives dans un tournoi noir qui a commencé par une épidémie de Covid-19.

Si la logique l’emporte et que les hommes de Lionel Scaloni terminent premiers, ils traverseront l’Equateur lors d’un match de quart de finale, qui se jouera samedi prochain à Goiania.. Qu’ils soient premiers ou deuxièmes, les Argentins savent déjà d’avance qu’ils vont dribbler au Brésil jusqu’à l’hypothétique finale du Maracana, le samedi 10 juillet.

Le point culminant de la journée d’aujourd’hui est l’Uruguay-Paraguay, dans le Nilton Santos (Rio de Janeiro) où il y a beaucoup d’enjeux puisqu’il déterminera, si l’Argentine n’échoue pas, qui sera deuxième, troisième et quatrième. La dernière position obligera le Brésil à centrer lors du prochain match nul.

LEO ET DIX DE PLUS

La démarche de Lionel Scaloni est de penser à moyen terme. Le technicien veut récupérer les coups sûrs pour avoir le maximum de troupes en pleine condition pour affronter la dernière semaine de compétition au cours de laquelle le titre se jouera avec trois éliminatoires en un match, entre le samedi 3 et le 10.

Leo sera, en principe, le titulaire du match dans lequel il surpassera son ami Javier Mascherano et, avec 148 sélections, sera le joueur qui a le plus défendu le maillot de l’Albiceleste. Un nouveau record auquel s’ajoutent ses 73 cibles avec lesquelles il est le plus grand tireur de l’Albiceleste. La fissure des fissures ne se reposera pas, comme cela avait été spéculé ces derniers jours, dans lequel l’Argentine était concentrée dans son siège à Ezeiza, dans la zone métropolitaine de Buenos Aires. Leo veut toujours jouer.

LE BLAUGRANA « DUPLA », EN ACTION

Blaugrana Messi-Kun sera répété au départ, pour le deuxième match consécutif après 1-0 contre le Paraguay. Présage, qui doit prendre la forme du point, sortira à la pointe de l’attaque au lieu de Lautaro Martinez, le titulaire théorique de Scaloni, qui sera réservé aux quarts de finale. Et, la troisième place sera, en principe, le matelas Angel Correa, qui entrera à la place de Di Maria, qui a été le plus déstabilisant face aux Guarani. L’Argentine doit améliorer son équilibre offensif, limité à trois buts en trois matchs. Il y a de la poudre à canon et des gallons pour en demander plus.

Des théoriciens titulaires comme Paredes (PSG), avec des douleurs intercostales, ou Lo Celso (Tottenham), avec une entorse à la cheville, Ils le verront de côté, donc le noyau argentin sera formé par le Bétique Guido Rodriguez dans le pivot (une des bonnes surprises du tournoi), Nicolas Dominguez Oui Exequiel Palacios.

LES ALIGNEMENTS POSSIBLES BOLIVIE – ARGENTINE

BOLIVIE: Lampe; Villarroel, Jusino, Quinteros, Fernández ; Saavedra, Justiniano, Vaca ; Arce, Chura et Marcelo Moreno.

ARGENTINE: Armani ; Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez, Acuña ; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez; Leo Messi, Kun Agüero et Ángel Correa

Arbitre: Andrés Rojas (Colombie).

Stade: Arène du Pantanal (Cuiabá)

Horaire: À 02h00 CEST.