Le dernier Maze-spin était «assez impossible» à éviter

Nikita Mazepin a insisté sur le fait qu’il avait été “presque impossible” d’éviter le contact avec son coéquipier Mick Schumacher qui l’a envoyé dans un tour de qualification pour le sprint.

Les deux recrues de Haas ont été impliquées dans leur juste part d’incidents cette saison et un autre s’est ensuivi à Silverstone alors qu’un nouveau format a été testé pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Après avoir occupé leurs positions familières en bas de la feuille de temps lors de la traditionnelle séance de qualification d’une heure, qui avait été reportée au vendredi soir, ils sont donc partis en fond de grille pour les qualifications de sprint – une « course » qui n’était officiellement pas .

Alors que le peloton serpentait dans la séquence d’ouverture des virages, Schumacher et Mazepin ont coupé les roues. L’avant gauche du pilote né à Moscou est entré en contact avec l’arrière droit de l’Allemand et c’est Mazepin – qui a acquis le surnom de « Maze-spin » – qui a perdu la partie, faisant patiner sa voiture et perdant le contact.

Finalement, le duo a bouclé les 17 tours en 18e et 19e, le seul pilote qui ne sera pas devant Mazepin sur la grille pour la course étant Sergio Perez qui a dû abandonner sa Red Bull après un tête-à-queue. Perez partira de la voie des stands.

« J’ai pris un bon départ, ce dont j’étais très satisfait », a déclaré Mazepin. « J’étais à l’extérieur, qui est ensuite entré à l’intérieur du virage 2 au virage 3, je me suis enfermé à l’entrée et j’ai évidemment dû éviter mon coéquipier.

«Avec la quantité de verrou que j’avais, il était pratiquement impossible de ne pas le faire tourner. C’est ce qui s’est passé, mais la course s’est poursuivie après cela sans plus de dégâts et quelques tours de plus.

Schumacher avait critiqué la conduite de Mazepin après que les deux hommes se soient affrontés lors des Grands Prix d’Azerbaïdjan et de France le mois dernier, mais cette fois-ci, il a choisi de prendre une position diplomatique plutôt que de s’en prendre à son collègue.

« De toute évidence, c’est malheureux », a déclaré Schumacher. « Je pense que la dernière chose que vous voulez faire est de vous écraser avec votre coéquipier.

« Malheureusement, nous avons eu des contacts. Je n’en ai pas vraiment vu grand chose. Je dois le voir sur le hors-bord pour voir ce qui s’est réellement passé.

“Malheureusement, nous avons également subi des dommages, ce qui signifie qu’en plus de notre manque de rythme, nous souffrons un peu plus à cause de cela.

“Maintenant, c’est à nous d’analyser ce que nous pouvons faire de mieux et j’espère que nous serons plus proches la prochaine fois.”

