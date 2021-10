Le dernier médicament antifongique d’Intas dans l’arsenal contre la teigne et d’autres infections cutanées

Ces taux sanguins varient fortement d’un patient à l’autre. (Image représentative)

Les infections fongiques de la peau ou ce que les médecins appellent la dermatophytose et pour tout le monde les infections fongiques comme la teigne, les démangeaisons de dhobi ou les infections fongiques des ongles sont un problème croissant.

Selon le Dr Jayadev Betkerur, président de l’Association indienne des dermatologues, vénéréologues et léprologues (IADVL), ces infections fongiques de la peau ou dermatophytose deviennent un problème sérieux et les cas sont en augmentation depuis quelques années.

Aujourd’hui, dit-il, ils représentent 8 à 10 pour cent de tous les cas de maladies de la peau que les dermatologues voient dans le pays. Ces infections fongiques (à ne pas confondre avec des cas comme la mucormycose, dans l’actualité plus en rapport avec COVID-19 et nécessitant différents médicaments) ont connu une augmentation ces derniers temps en raison de l’utilisation aveugle de médicaments antifongiques et de l’utilisation de stéroïdes. Pour faire face à cela et améliorer l’efficacité de ces médicaments, de nouvelles techniques et innovations sont en cours d’élaboration et, par conséquent, de nouveaux médicaments arrivent maintenant sur le marché.

Le point clé ici est de tenter d’améliorer la biodisponibilité et de mieux tirer parti du système d’administration du médicament pour assurer une absorption adéquate pour les résultats requis malgré une dose réduite du médicament. Dans ce contexte, le lancement d’un médicament oral vient d’être annoncé par Intas Pharmaceuticals et plus tôt dans un dosage et un maquillage différents par Glenmark

La pharmacie doit être vue.

Intas Pharmaceuticals, une société pharmaceutique indienne de premier plan, la qualifie de « percée progressive dans le domaine de la thérapie antifongique avec le lancement du premier Itraconazole-SB 100 mg super biodisponible au monde à être vendu sous le nom de marque Itaspor-SB Forte/Subawin ». Cela fait suite à l’approbation du produit pour la commercialisation par l’organisme indien de réglementation des médicaments.

La logique, selon le Dr Alok Chaturvedi, vice-président principal et chef des affaires médicales chez Intas Pharmaceuticals, est que « moins le médicament, abaisse les effets secondaires et dans ce cas, dit-il, le dosage a été réduit de moitié mais le médicament livraison optimisée de manière à améliorer le résultat couplé aux avantages d’un patient pouvant le prendre avec ou sans repas ». Ajoutez à cela, Financial Express Online apprend également que le coût est de 30 pour cent moins que s’il s’agissait de 200 mg d’Intraconazole qui est traditionnellement utilisé et puisqu’une période de traitement, selon le patient, varie entre 3 à 8 semaines, une réduction le coût serait un avantage supplémentaire.

Jusqu’à présent, l’itraconazole a été la molécule choisie pour traiter ces infections fongiques, mais le Dr Chaturvedi a déclaré que « selon la littérature publiée et l’expérience des cliniciens, la molécule d’itraconazole a une faible concentration de médicament dans le sang, ce qui affecte la sécurité et l’efficacité lorsqu’elle est prise par voie orale. Ces taux sanguins varient fortement d’un patient à l’autre. De plus, le

la recommandation de le prendre avec un repas gras complet et une boisson acide réduit encore l’observance du patient et s’ajoute au problème de la concentration désirée de médicament dans le sang.

En ce qui concerne les études visant à présenter de meilleurs résultats, le Dr Chaturvedi a déclaré : « nous avons mené des études de bioéquivalence avec un produit de référence international préparé avec une technologie super biodisponible et avons également effectué ces études.

avec les préparations conventionnelles d’itraconazole.

