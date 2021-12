Le dernier membre restant de l’entreprise Easy ‘Band of Brothers’ est décédé à 99 ans

Le dernier membre restant de Easy Company de la Seconde Guerre mondiale, l’inspiration de Band of Brothers de HBO, est décédé. Le colonel Edward Shames était le dernier membre vivant de la Easy Company de l’armée américaine, 506th Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne Division. L’unité a été impliquée dans de nombreuses batailles importantes du théâtre européen et a fini par être cimentée dans le livre de Stephen Ambrose et la série ultérieure adaptée de leur expérience.

Shames « est décédé paisiblement à la maison », selon sa nécrologie de la maison funéraire et crématoire Hollomon-Brown à Norfolk, en Virginie. Dans la mini-série HBO, Shames a été interprété par Joseph May dans l’épisode « The Breaking Point ». Ce chapitre retrace les luttes dans la forêt ardennaise lors de la bataille des Ardennes.

Le défunt natif de Virginie a été enrôlé à 20 ans peu de temps après les attaques de Pearl Harbor, et sa première mission de combat faisait partie de l’invasion du jour J en Normandie, parachutant derrière les lignes ennemies pour prendre pied en Europe contre les forces nazies.

Son palmarès comprend la participation à l’opération Market Garden, à la bataille des Ardennes et à l’opération Pegasus aux Pays-Bas. Il a atteint le grade de lieutenant en 1944 et a été mentionné dans sa nécrologie comme « un soldat têtu et très franc qui exigeait les normes les plus élevées de lui-même et de ses camarades », selon le HuffPost.

Shames a également ramené une partie du monde avec lui, un souvenir important de l’époque où Easy Company avait percé le nid d’aigle d’Adolf Hitler. Il y trouva « quelques bouteilles de cognac, une étiquette indiquant qu’elles étaient « à l’usage exclusif du Führer ». Plus tard, il utiliserait le cognac pour porter un toast à la Bar Mitzvah de son fils aîné. » Shames a été précédé par sa femme Ida après 73 ans de mariage.

(Photo : Icon Sports Wire/.)

Band of Brothers est toujours l’un des récits les plus précis de la Seconde Guerre mondiale dans les médias, aux côtés de Saving Private Ryan. Il a été créé sur HBO en 2001 et présentait une multitude de noms célèbres qui sont devenus des incontournables aujourd’hui, dont Donnie Wahlberg, Damian Lewis, Tom Hardy, Michael Fassbender et bien d’autres.

Il a été suivi d’une mini-série intitulée The Pacific qui visait à raconter une histoire similaire à travers le décor du Pacific Theatre of the War.