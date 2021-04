Le dernier mensonge sur Ron DeSantis par Yahoo News montre à quel point ils sont désespérés – RedState ⋆ .

Quand vous êtes démystifié par votre propre morceau, il est peut-être temps de passer à autre chose?

C’est vraiment devenu un peu triste, à quel point la tentative de coup contre le gouverneur de Floride Ron DeSantis est devenue désespérée et mal orchestrée. Les attaques contre sa crédibilité ont été enracinées dans des mensonges, et la chorégraphie flagrante est révélée par les deux opposants électoraux potentiels du gouverneur répandant immédiatement la nouvelle désinformation au fur et à mesure qu’elle sort.

Le dernier frottis qui a besoin d’un public de sit-com vient de Yahoo News. Le risible Alexander Nazaryan a sorti ce qu’il prétend être une preuve accablante que DeSantis a un cauchemar Covid bien pire sur ses mains.

Une nouvelle recherche publiée plus tôt ce mois-ci dans l’American Journal of Public Health affirme que la Floride sous-estime le nombre de personnes décédées du COVID-19 de milliers de cas, jetant un nouveau doute sur les affirmations selon lesquelles le gouverneur Ron DeSantis a navigué avec succès dans la pandémie de coronavirus.

Il s’agit d’une tentative de remettre en question la réponse et le succès de Covid en Floride. Nazaryan présente cela avec une multitude d’autres accusations, en l’absence de données concrètes, puis il affirme que la Floride peut être à l’aube d’une toute nouvelle épidémie. C’est quelque chose qui a été promis de se produire à plusieurs reprises au cours des 6 derniers mois, mais l’absence de quoi que ce soit s’approchant d’un super épandeur n’a pas encore eu lieu ici.

Ce dernier effort pour saper DeSantis est particulièrement remarquable parce que Nazaryan fait le travail de se prouver incorrect. L’escroquerie qu’il lance ici consiste à présenter des demi-vérités – plus précisément, un quart des vérités – puis à empiler son article sur ces précisions partielles. Il est si manifestement transparent qu’il finit par se discréditer lui-même et ceux qui suivent son exemple.

La base de tout cela est l’étude qui montre ce que l’on appelle «la surmortalité». Il s’agirait d’un certain nombre de décès qui sont au-dessus des moyennes normales au cours d’une période mesurable précédente, ceux qui dépassent les tendances historiques après le comptage des décès de Covid. En fait, ce sont des décès collatéraux qui peuvent être le résultat de la pandémie – par exemple, mourir d’une autre cause alors qu’ils étaient infectés ou ceux qui ont péri d’une autre maladie par peur d’aller à l’hôpital. Vous voyez déjà un problème. Nazaryan veut prendre ces décès qui se sont produits l’année dernière et en rejeter la responsabilité sur DeSantis alors qu’il n’y a pas de moyen mesurable d’évaluer ce blâme.

Et ça empire à partir de là. L’étude semble désastreuse, à première vue; Nos résultats suggèrent que la Floride a connu 19241 décès en excès (15,5%) au-dessus des tendances historiques de mars à septembre 2020 et 4924 décès supplémentaires toutes causes, à l’exclusion du COVID-19, au cours de cette période. Sauf que c’est ici que Nazaryan est exposé. Il essaie de suggérer que c’est une des raisons pour lesquelles DeSantis tente de tasser les chiffres sans que ces décès supplémentaires ne soient comptés, mais après une douzaine de paragraphes et près de 900 mots, les détails commencent à apparaître.

Il nous donne des citations de deux autres statisticiens qui non seulement remettent en question ces retours, mais ils fournissent des données contradictoires. Il s’avère que ce n’est pas une anomalie spécifique à la Floride. Les décès excessifs sont mesurés dans tous les États, et une fois ces chiffres analysés, nous le découvrons – la Floride est en fait plus performante.

Les décès excessifs étaient de 21% dans tout le pays pour 2020, selon le CDC; La Floride a enregistré un taux de décès excessif de 15,5% pour la période étudiée par Tatar. Le taux de mortalité excessive de la Californie était également de 15%, malgré le gouverneur de cet État, Gavin Newsom, ayant adopté des restrictions beaucoup plus strictes que DeSantis en Floride.

Eh bien maintenant, ce ne sont que des informations contradictoires malheureuses. Et juste pour ajouter aux retours joyeux, nous voyons cela dans le New York Times; les décès supplémentaires à New York sont trois fois plus élevés que dans l’ensemble de l’État de Floride. Pourtant, nous sommes censés faire rage contre Ron DeSantis?!

Cette tentative transparente de délivrer un autre coup dur au gouverneur de Floride a été criée sur les réseaux sociaux. Un médecin pandémique populaire a partagé cette désinformation et, bien sûr, les deux noms qui devraient défier DeSantis aux prochaines élections se sont joints à lui. Charlie Crist, comme prévu, répète le mensonge sans la moindre introspection, mais le commissaire à l’agriculture de l’État est plus embarrassant. , Nikki Fried.

Il s’agit d’une femme non seulement en mesure de savoir quelles sont les données réelles, mais elle devrait également connaître les faits sur une question aussi importante pour l’État. Pour elle, recourir à la place à la politisation des données et à la manipulation des faits à des fins de traction politique suffit à l’invalider. Elle s’attend à se présenter à un poste supérieur tout en rejetant les faits et la science – pas le genre de curriculum vitae que vous voulez créer avant de se présenter à une élection.