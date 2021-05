Le dernier message de Daredevil Star incite les fans à se demander s’il reviendra au MCU

Nous n’obtiendrons probablement jamais de réponse directe sur ce dernier scénario, mais de tous les héros Marvel que nous avons regardés sur Netflix de 2015 à 2019, Daredevil est sans doute celui qui a le plus de soutien des fans pour revenir au MCU. Bien que les émissions Marvel Netflix existaient techniquement dans la continuité du MCU, ces connexions étaient rares puisque Marvel Studios, qui supervise les films MCU et les émissions Disney +, n’était pas impliqué dans leur production. Cela donnait souvent l’impression que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et Punisher opéraient dans leur propre réalité, mais maintenant que Marvel Studios a accès à ces personnages après une période d’attente de deux ans, il est possible de les mettre en lumière dans le MCU proprement dit.