Le dernier message émouvant de Neymar à Leo Messi

07/11/2021

Le à 18:53 CEST

Neymar est plus habitué à gagner qu’à perdre, mais hier il a montré qu’il savait aussi être dans la défaite. Et plus encore si celui qui remporte la victoire est Leo Messi, son ami et ancien coéquipier. Le Brésilien a fusionné dans une étreinte émotionnelle avec l’Argentin après la finale de la Copa América.

Une image sincère, qui reflète le respect mutuel qu’ils ont sur et en dehors du terrain. Messi a remporté le match contre Neymar cette fois. Le Brésilien a terminé le match énervé, mais sachant qu’au moins, le titre avait été remporté par son ami.

Il y a quelques minutes, avec la défaite déjà un peu plus digérée, Ney a tenu à publier sur son Instagram quelques-unes des sensations qu’il a vécues hier soir et en a profité pour vanter la figure de Leo Messi, qui règne enfin avec son Argentine.

“Perdre me fait mal, c’est quelque chose avec lequel je n’ai pas encore appris à vivre. Hier, quand j’ai perdu, je suis allé faire un câlin au plus grand, au meilleur de l’histoire que j’ai vu jouer, mon ami et frère Leo Messi. J’étais triste Je suis très triste d’avoir perdu. Mais ce mec est incroyable ! J’ai un grand respect pour ce qu’il a fait pour le football et surtout pour moi”, Neymar a commencé sa publication.

Enfin, le Brésilien a profité des dernières lignes pour exprimer ce que pense le monde du football : Leo Messi le méritait : « Je déteste perdre, mais profite de ton titre ! Le football attendait que tu te donnes ce moment. Félicitations frère ! ».