Le dernier mois de 2021 se terminera par une éclipse solaire anormale

L’année 2021 touche à sa fin. Nous sommes aux portes de ce qui seront les trente et un derniers jours de cette année que l’on peut qualifier de transition vers la normalité comme celle d’antan. Cependant, ce mois de décembre 2021 aura une surprise agréable et anormale, une éclipse solaire totale, phénomène qui assombrira l’environnement aux heures du matin pour laisser une image surprenante à l’œil humain. Nous prévenons dès maintenant que pour pouvoir le voir, des lunettes spéciales sont nécessaires, sinon nous voulons avoir des dommages aux yeux.

Avec des données techniques, on peut dire que la superposition de la Lune au Soleil couvrira entre 21,4 et 40% de l’étoile, cela dépendra de la région dans laquelle nous nous trouvons. Quand cela arrivera-t-il ? Le 4 décembre prochain à 7h00 UTC (8h00 en Espagne). Son moment culminant peut être observé vers 7h33 lorsque la Lune atteint, cette fois, son point culminant sur le Soleil.

D’où peut-on l’observer ? Seulement du pôle sud, l’éclipse solaire aura sa visibilité depuis le sud de l’Argentine et du Chili, les îles Falkland, l’Afrique du Sud, la Namibie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cependant, les meilleurs bassins versants peuvent être atteints depuis l’Antarctique et une partie des océans Atlantique, Pacifique et Arctique.