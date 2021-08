Le dernier Monday Night Raw de la WWE était étrange, et c’est apparemment à cause de Vince McMahon

Ce que le public a vu Monday Night Raw était apparemment un point culminant d’idées approuvées par Vince McMahon, et une preuve que la série a été modifiée est soutenue par les matchs annoncés initialement prévus, qui comprenaient The Miz contre John Morrison, Eva Marie contre Doudrop , et un match sans titre entre Bobby Lashley contre Sheamus. Un seul de ces matchs (Eva Marie et Doudrop) s’est déroulé comme indiqué, tandis que le public a assisté à un match à triple menace entre Sheamus, Drew McIntyre et Damian Priest pour le titre de champion des États-Unis. Quant à Bobby Lashley, il a fait équipe avec le manager MVP pour affronter RK-Bro pour clore la soirée. Les matchs étaient passionnants en eux-mêmes, mais en même temps, ils semblaient quelque peu bizarres d’être si largement déconnectés de la configuration de la semaine précédente.