Le dernier mot de Betty White révélé par des amis

L’amie proche de Betty White, Vicki Lawrence, qui a travaillé avec la légende de la télévision sur The Carol Burnett Show et Mama’s Family, a révélé quel était le dernier mot de White avant que White ne meure le soir du Nouvel An. White est décédée quelques semaines à peine avant de célébrer son 100e anniversaire. Lawrence, 72 ans, a déclaré que ses souvenirs de White ne sont « rien d’autre que doux et joyeux et amusant et torride et paillard ».

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Lawrence a déclaré qu’elle n’avait pas parlé à White depuis un certain temps. Elle savait que White était malade lorsqu’elle a écrit une lettre et n’a pas obtenu de réponse, ce qui était inhabituel. Cependant, Carol Burnett lui a dit que White avait passé son dernier moment à appeler son mari, l’animateur de jeu télévisé Allen Ludden, décédé en 1981.

« Je savais qu’elle n’allait pas bien, et cela allait arriver, mais c’était toujours triste de ne pas avoir de ses nouvelles », a déclaré Lawrence à THR. « J’ai parlé à Carol hier, et nous avons convenu qu’il était tellement difficile de voir les gens que vous aimez partir. Elle a dit qu’elle avait parlé à l’assistante de Betty, qui était avec elle quand elle est décédée, et elle a dit le dernier mot de sa bouche était « Allen ». C’est tellement adorable. J’espère que c’est vrai. »

Lawrence et White sont devenus amis en travaillant ensemble sur The Carol Burnett Show. Dans la septième saison de la série, Lawrence a présenté Thelma Harper, un personnage de mère âgée présenté dans les sketches de « The Family ». White a joué l’une des filles de Thelma. Les personnages de « The Family » sont apparus plus tard dans le téléfilm Eunice de 1982 et la série Mama’s Family de 1983 à 1990. White a joué dans les deux premières saisons de Mama’s Family avant de passer aux Golden Girls.

Bien que Lawrence se souvienne de White comme « rien d’autre que doux et joyeux et amusant et torride et paillard », elle a déclaré que White était toujours professionnel et n’oubliait jamais une ligne. « Elle était la professionnelle accomplie – Carol avait l’habitude d’appeler cela » jouer dans le bac à sable « », a déclaré Lawrence à THR. « Elle n’a jamais dit que ça fonctionnait. Et Betty est la meilleure camarade de jeu au monde. Dans les jeux télévisés et en jouant avec elle, elle était intelligente et intelligente. Elle y était. Elle était si bonne dans ce domaine. Si vous jouiez contre Betty, tu ferais mieux d’apporter ton jeu A parce qu’elle était là pour battre ton A-. »

White est décédée paisiblement à son domicile le soir du Nouvel An à 99 ans, a déclaré son agent, Jeff Witjas. « Je ne pense pas que Betty ait jamais eu peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus aimé Allen Ludden », a-t-il déclaré. « Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui. » Ludden et White se sont mariés en 1963 et sont restés ensemble jusqu’à sa mort en 1981. Le soir du Nouvel An, Burnett a dit à PEOPLE que White ne s’était plus jamais marié parce que, comme White l’a dit, elle avait déjà « le meilleur ».