Le dernier mouvement cryptographique du président de la SEC nuira à l’innovation américaine, déclare le représentant Patrick McHenry ⋆ Crypto new media

La bataille pour déterminer quelle sera la position des régulateurs vis-à-vis de l’industrie de la cryptographie s’intensifie aux États-Unis. Alors que certains politiciens de renom prétendent que l’État a le devoir de protéger ses citoyens contre les risques d’une industrie sous-réglementée, d’autres affirment tout aussi influents qu’une réglementation excessive éloigne les investisseurs.

Le représentant Patrick McHenry (R-NC) fait partie de ce dernier groupe, et cette semaine, il l’a encore fait clairement savoir.

Dans une déclaration officielle publiée sur le site Web du House Financial Services Committee, Patrick McHenry a remis en question l’intérêt récent du président de la SEC, Gary Gensler, à accroître ses pouvoirs de réglementation afin d’exercer davantage de contrôle sur l’industrie de la crypto-monnaie.

“La dernière décision du président Gensler de demander au Congrès la compétence sur les échanges de non-titres est une prise de pouvoir flagrante qui nuira à l’innovation américaine”,

Le représentant Patrick McHenry pense que les États-Unis ont besoin de meilleures lois

Il y a quelques jours, la sénatrice Elizabeth Warren a partagé une lettre écrite par Gary Gensler, demandant plus de pouvoir pour réglementer l’industrie de la crypto-monnaie. Dans le texte, Gensler assure que les investisseurs en crypto-monnaie utilisent des plates-formes qui ne sont pas « adéquatement protégées » et fait valoir que tous les échanges centralisés ou décentralisés devraient être réglementés par la SEC.

«Le monde de la crypto-finance dispose désormais de plates-formes où les gens peuvent échanger des jetons et d’autres lieux où les gens peuvent prêter des jetons. Le public américain achète, vend et prête des cryptos sur ces plateformes, à la fois des plateformes de financement centralisées et décentralisées (« DeFi »). Je crois que ces diverses plateformes peuvent non seulement impliquer les lois sur les valeurs mobilières ; certaines plateformes peuvent également impliquer les lois sur les matières premières et les lois bancaires.

Dans la lettre, Gensler exhorte également à donner la priorité à la réglementation sur le commerce, les prêts et la DeFi cryptographiques. “Les régulateurs bénéficieraient d’une autorité plénière supplémentaire pour rédiger des règles et attacher des garde-fous au commerce et aux prêts cryptographiques”, a-t-il déclaré.

Patrick McHenry est cependant fortement opposé à cette approche qu’il juge farfelue. McHenry soutient qu’il existe divers domaines à explorer dans le vaste monde des crypto-monnaies et Gensler a eu tort d’essayer de généraliser pour en dépasser les conséquences.

Pour répondre à ce point, au début de 2021, il a introduit la HR 1602, la loi sur l’élimination des obstacles à l’innovation. Ce projet de loi, qui a été adopté par la Chambre le 20 avril, propose la création d’un groupe de travail conjoint entre la SEC, la CFTC et d’autres parties prenantes pour concevoir des politiques réglementaires qui servent au mieux à la fois les intérêts nationaux et ceux des entrepreneurs intéressés à investir dans le développement de l’écosystème crypto.

Il a affirmé que des politiques claires et bien conçues pourraient aider à promouvoir l’innovation et la croissance économique dans le pays :

Nous avons besoin d’une politique intelligente, élaborée grâce à un processus transparent, pour garantir la poursuite de l’innovation et de la création d’emplois aux États-Unis. Nous n’avons pas besoin d’un autre accord en coulisse entre Gensler et Elizabeth Warren.

Les régulateurs américains ne sont pas trop favorables à la cryptographie

L’intérêt pour les crypto-monnaies a augmenté parmi les politiciens au cours des derniers jours. Malheureusement, ce n’est pas une bonne nouvelle pour les amateurs de crypto-monnaie.

Récemment, le Sénat américain a adopté le projet de loi sur les infrastructures proposé par le président Joe Biden. Dans ce document, les courtiers sont tenus de fournir des informations sur les transactions de leurs utilisateurs. Cependant, la loi est si large que la définition inclut les mineurs, les protocoles Defi et d’autres fournisseurs de services.

La lutte pour introduire un amendement qui exclurait ces joueurs a échoué en raison des obstacles imposés par le sénateur Richard Shelby (R-AL), et le projet de loi a été adopté tel quel pour une discussion plus approfondie sur la Chambre.

Si les choses continuent dans cette voie, de nombreuses entreprises et protocoles devront probablement changer leur modus operandi… ou leur pays.

