Le dernier mouvement de Liz Cheney montre qu’elle est sourde et doit y aller – RedState ⋆ .

Nous approchons de l’éviction probable de la représentante Liz Cheney en tant que présidente de la conférence du caucus républicain de la Chambre. Cela signifie que les tentatives pour sauver sa peau deviennent de plus en plus désespérées. Cela signifie également que les médias opposés aux conservateurs ont soudainement trouvé leur nouveau républicain préféré.

Mais c’est le dernier mouvement de Cheney qui offre plus de preuves qu’elle doit partir. Ce qui a commencé avec le mouvement complètement sourd d’écrire un éditorial pour le Washington Post s’est poursuivi avec la publication de plus d’histoires par le chiffon de Jeff Bezos, y compris un article poignardant dans le dos dont Cheney était évidemment la source.

Je vois beaucoup de gens parler des chiffres de favorabilité minables dans les «districts du champ de bataille central» pour Trump discutés ici. Mais sans savoir quels sont ces quartiers, les données sur Trump ne sont pas si éclairantes. https://t.co/8vf168Aaqr – Varad Mehta (@varadmehta) 8 mai 2021

Je ne vais même pas me donner la peine de citer l’article, car c’est tellement évidemment un travail de peluche confié au Post par Cheney et son personnel que je ne suis pas sûr qu’ils méritent la presse libre. Quoi qu’il en soit, l’article postule que Cheney ne fait que commencer dans ses efforts pour purger Trump et ses partisans du parti. Ce sont les tripes typiques que nous avons vues au cours des dernières semaines, dépeignant le représentant du Wyoming comme un vaillant conteur de vérité qui est puni pour ne pas avoir dit que l’élection avait été volée.

Comme je l’ai écrit récemment, cette description des raisons pour lesquelles Cheney est en difficulté est complètement absurde. Elle n’est pas expulsée du leadership à cause de sa réponse à Trump. Cette théorie a déjà été testée il y a des mois, lorsque la grande majorité du caucus de la Chambre a voté pour la garder là où elle était. Elle a pris son tour de victoire et ne s’est jamais arrêtée. C’est pourquoi elle est en retrait.

Les républicains veulent aller de l’avant et se concentrer sur la victoire. Cheney veut continuer dans l’émission de Chuck Todd pour dénoncer sa propre fête et parler du 6 janvier. Personne n’a exigé qu’elle fasse preuve de fidélité envers Trump. Ce qui était exigé, c’est qu’elle dise sa paix, passe à autre chose et se concentre sur son travail. Cheney a refusé de le faire, semant au contraire continuellement des divisions via des batailles qui ne sont même plus livrées.

L’une des choses qui a été divulguée au Post est une affirmation selon laquelle les données de sondages internes montrant que Trump était un frein à 15 points dans les districts «principaux» du champ de bataille ont été retenues par le caucus. Bien sûr, ces données de sondage ont fini par être complètement erronées, car les républicains ont surperformé à la Chambre, reprenant presque la majorité en un an, ils devraient perdre 10 à 15 sièges. Cheney s’en fiche cependant. Il s’agit de sa vendetta personnelle.

Nous savons déjà que c’était faux. Il est impossible que Trump ait représenté une traînée de 15% dans les districts de champ de bataille, mais que les républicains ont surperformé et ont failli reprendre la Chambre. Cela sent que le manque de contexte est fait exprès. Liz utilisant le Post lui donne une apparence pire. – Bonchie (@bonchieredstate) 8 mai 2021

Il n’y a pas de plus grande preuve que Cheney a besoin de partir que sa décision d’utiliser le Washington Post comme un canal pour mener une guerre civile avec son propre parti. Cela montre qu’elle n’a rien appris au cours des quatre dernières années et qu’elle tient les républicains normaux dans un mépris absolu. Les électeurs du GOP pardonneront beaucoup de choses, mais s’allier à une publication de gauche méprisée pour attaquer les républicains via des revendications anonymes est un pont trop loin. Cheney ne se soucie pas de gagner. Elle se soucie juste d’avoir raison, et à la fin de la journée, cela et deux dollars vous achèteront un Coca.