Le dernier OnePlus ralentit les applications pour améliorer la durée de vie de la batterie

07/08/2021 à 12:10 CEST

Pour la troisième fois de sa courte histoire, OnePlus est mêlé à une polémique sur les performances de ses téléphones. Cette semaine, AnandTech a publié un rapport expliquant qu’il a constaté que les OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 limiter les capacités de leurs processeurs Snapdragon 888 lors de l’exécution d’applications populaires telles que Chrome, Twitter et WhatsApp. AnandTech n’a pas pu obtenir une liste complète de toutes les applications où les deux téléphones limitent leur puissance CPU.

Après la publication de son rapport par AnandTech, GeekBench, l’un des outils les plus populaires pour l’analyse comparative et la comparaison de différents tableaux entre différents mobiles, a mené une enquête distincte et supprimé OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro de leurs listes. “Il est décevant de voir les téléphones OnePlus prendre des décisions de performances basées sur des identifiants d’applications plutôt que sur le comportement des applications”, a déclaré la société. “Nous voyons cela comme une forme de manipulation de référence.”

Depuis lors, OnePlus a répondu au rapport. Ils voulaient préciser aux développeurs XDA qu’il modifiait le comportement de OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 en réponse aux plaintes des gens concernant la durée de vie de la batterie.