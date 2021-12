Le dernier paiement du crédit d’impôt pour enfants pourrait être le 15 décembre si le Congrès n’adopte pas la loi Build Back Better Act

Au cours des six derniers mois, les familles avec enfants ont reçu des paiements mensuels du gouvernement fédéral dans le cadre du crédit d’impôt pour enfants élargi, une politique qui a réduit la pauvreté des enfants aux États-Unis.

Si le Congrès n’agit pas, cependant, cette mesure expirera dans 17 jours. Le dernier versement mensuel est prévu pour le 15 décembre, après quoi ces versements prendront fin. (Cette année, six paiements mensuels ont été envoyés ; un paiement plus important sera distribué l’année prochaine pendant la saison des impôts 2022.)

La politique, approuvée ce printemps dans le cadre de l’American Rescue Plan, a apporté trois changements clés au crédit d’impôt pour enfants, une disposition qui permet aux familles avec enfants de réduire leur impôt à payer. Le crédit a augmenté, atteignant 3 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans et 3 000 $ pour les enfants de 6 à 17 ans, une augmentation par rapport aux 2 000 $ que les familles pouvaient recevoir auparavant pour les enfants de 16 ans et moins. Il est devenu entièrement remboursable, ce qui signifie que les ménages à faible revenu pourraient en bénéficier même s’ils ne gagnaient pas assez pour payer des impôts. Et il effectuait les paiements mensuellement, donnant aux familles la possibilité de recevoir autre chose qu’un montant forfaitaire annuel, comme cela avait été le cas dans le passé.

Les paiements ne sortent que depuis juillet, mais ils ont déjà eu un impact majeur. En octobre, ils ont réduit les taux de pauvreté des enfants jusqu’à 28 % par rapport à ce qu’ils auraient été autrement, selon le Columbia University Center on Poverty and Social Policy. Si les avantages accrus devaient se poursuivre à long terme, cela pourrait réduire la pauvreté des enfants jusqu’à 40 pour cent au cours d’une année typique, selon les analyses de l’Urban Institute, améliorant considérablement la vie de la plupart des près de 10,5 millions d’enfants américains qui vivaient dans la pauvreté. à partir de 2019.

Le programme démocrate sur les dépenses sociales et le climat, le Build Back Better Act (BBB), prolongerait la politique d’un an, mais son sort est de plus en plus incertain.

Selon le président de la commission des finances du Sénat, Ron Wyden (D-OR), le Congrès doit approuver une prolongation d’ici le 28 décembre afin que l’Internal Revenue Service s’assure qu’il n’y a pas de rupture de paiement en janvier.

Les démocrates espèrent faire avancer la loi BBB d’ici Noël, bien que les perspectives de le faire soient encore incertaines, en grande partie à cause de l’opposition du sénateur Joe Manchin (D-WV).

Alors que Noël approche à grands pas et que le caucus craint de plus en plus que le projet de loi ne s’effondre, il y a de l’espoir que, si rien d’autre, le crédit d’impôt pour enfants – une politique qui est perçue comme largement populaire et une aubaine pour les chances électorales des démocrates en 2022 – sera pousser Manchin à soutenir le BBB Act malgré ses réticences.

C’est « la meilleure date limite qui pourrait nous amener enfin à agir », a déclaré précédemment le sénateur Tim Kaine (D-VA) à la Colline.

Manchin n’était pas trop préoccupé par l’urgence de la date limite lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet la semaine dernière, signalant cependant qu’il pense que ces paiements pourraient être traités rétroactivement si nécessaire. « Je n’ai jamais vu une situation où nous ne pouvions pas rattraper tout ce que vous pensiez que le temps serait perdu », a-t-il déclaré à l’époque.

Si les démocrates n’adoptent pas la loi BBB avant la fin de l’année, les paiements mensuels et l’extension du crédit prendront probablement fin, et la pauvreté des enfants pourrait augmenter à nouveau en conséquence.

Des millions d’enfants pourraient retomber dans la pauvreté

Le Center on Budget and Policy Priorities, un groupe de réflexion axé sur les programmes sociaux, estime que 9,9 millions d’enfants pourraient retomber dans la pauvreté ou s’enfoncer davantage dans la pauvreté si le crédit n’est pas prolongé. Il estime également que les taux de pauvreté des enfants noirs, latinos et amérindiens ou autochtones de l’Alaska (AIAN), en particulier, seront les plus durement touchés. Si le BBB ne réussit pas, les taux de pauvreté seraient de 22% pour les enfants noirs contre 13% si c’était le cas, 21% pour les enfants latinos contre 12% et 18% pour les enfants AIAN contre 10%.

Au total, les familles d’environ 61 millions d’enfants ont jusqu’à présent reçu les paiements mensuels du crédit d’impôt, beaucoup utilisant les fonds pour les besoins de base du ménage comme la nourriture, les services publics et le loyer. En raison du coup de pouce qu’il a fourni, il a joué un rôle majeur en aidant les familles à surmonter l’incertitude économique pendant la pandémie, alors que beaucoup ont connu d’importants problèmes de garde d’enfants et un marché de l’emploi fluctuant.

« En obtenant ces paiements maintenant, je sais qu’au moins j’ai de l’aide pour couvrir la nourriture », a déclaré David Watson, technicien et parent célibataire de deux enfants, à Tiffanie Drayton pour Vox en juillet. « Maintenant, je peux réduire les heures supplémentaires. J’ai besoin de dormir, mec. Une enquête du Census Bureau a révélé que l’insécurité alimentaire parmi les familles a considérablement diminué après le premier paiement élargi du crédit d’impôt pour enfants. Pour ceux qui gagnent moins de 50 000 $ par an de revenu familial, l’insécurité alimentaire est passée de 26 pour cent des familles à 18,5 pour cent.

À plus long terme, le crédit pourrait permettre aux familles de constituer leur épargne d’urgence et d’investir dans des activités et des opportunités supplémentaires pour leurs enfants, qu’elles ne pourraient autrement pas se permettre. Des chercheurs de l’Université de Columbia ont découvert que chaque 1 $ distribué via le crédit d’impôt pour enfants se traduit par un retour sociétal à long terme de 8 $ en coûts de soins de santé inférieurs et une augmentation des revenus pour les enfants qui en ont bénéficié.

Une interruption brutale de ces paiements, en fin de compte, pourrait être un choc majeur.

« En l’absence de la CTC, davantage de familles – et en particulier de familles à faible revenu – auront faim plus souvent et seront exposées à des risques d’expulsion, de coupure des services publics et d’autres difficultés », Stephen Roll, professeur de recherche à L’Université de Washington à St. Louis, qui a étudié les effets du crédit d’impôt pour enfants élargi, a précédemment déclaré à Vox.

Il y a beaucoup d’incertitude autour du Build Back Better Act en ce moment

Alors que la plupart des sénateurs démocrates sont en faveur de l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants, l’incertitude entourant le Build Back Better Act met en doute le potentiel d’une prolongation.

Les dirigeants démocrates étaient convaincus qu’ils seraient en mesure d’adopter le projet de loi BBB avant Noël, mais il n’est pas clair qu’ils auront les voix d’ici là. Parce que les démocrates utilisent le processus de réconciliation budgétaire pour adopter le projet de loi à la majorité simple, ils ont besoin des 50 membres de leur caucus à bord pour approuver la législation.

Manchin, un modéré qui craint depuis longtemps d’augmenter la dette, a averti à plusieurs reprises qu’il pensait que les coûts de la législation pourraient être beaucoup plus élevés si certains programmes de la mesure étaient rendus permanents, indiquant que des coupes supplémentaires pourraient être nécessaires pour gagner son Support.

Il a souligné un score du Congressional Budget Office, qui a conclu que BBB ajouterait 3 000 milliards de dollars à la dette si ses programmes étaient rendus permanents, au lieu de s’éteindre après une courte période, bien que les démocrates notent que le projet de loi actuel ne prolonge pas les politiques. de cette façon. L’extension du crédit d’impôt pour enfants, par exemple, devrait expirer après un an, bien que Manchin affirme que ses dépenses devraient être évaluées comme s’il était mis en place à long terme.

« Je ne pense pas que ce soit une évaluation juste de dire que nous allons dépenser un montant X, mais nous devrons ensuite dépendre du retour et trouver plus d’argent … Je suis également préoccupé par le remboursement de la dette, » Manchin a fait valoir.

Dans le même ordre d’idées, Manchin a suggéré que le coût réel du crédit d’impôt pour enfants élargi a été largement sous-estimé en raison de la durée actuellement utilisée pour déterminer son coût, selon un rapport Axios. De plus, Manchin a noté qu’il pensait que les législateurs pourraient envisager une prolongation même après l’expiration de la politique à la fin de l’année.

Si BBB bloquait, les législateurs pourraient également approuver une extension du crédit d’impôt pour enfants élargi dans un projet de loi autonome, bien qu’une telle législation nécessiterait 60 voix au Sénat si les républicains choisissaient de l’obstruer. Et bien qu’il y ait un certain intérêt républicain dans le crédit d’impôt pour enfants, il est peu probable que les démocrates puissent obtenir les 10 voix du GOP nécessaires pour surmonter une obstruction.

Si la position de Manchin ne change pas et que le Congrès n’adopte pas le Build Back Better Act ou un autre projet de loi traitant du problème, les versements prolongés du crédit d’impôt pour enfants pourraient bientôt expirer. Ce serait la fin prématurée de l’une des réalisations politiques récentes les plus importantes des démocrates, une grande perte pour leur parti. Et cela pourrait avoir des effets dévastateurs sur les millions d’enfants qu’il a aidés à sortir de la pauvreté au cours des six derniers mois.