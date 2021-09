Le dernier pays n°1 de Hank Williams

Une session d’enregistrement a eu lieu le 23 septembre 1952 au Castle Studio à Nashville qui a été à la fois productive et poignante. Il s’agissait de la dernière réservation de studio pour Hank Williams, un peu plus de trois mois avant sa mort à l’âge de 29 ans.

C’était un engagement qui rapporterait pas moins de trois pays n ° 1, y compris la chanson qui, à titre posthume, est devenue sa dernière, “Take These Chains From My Heart”. La session a également vu Williams enregistrer « Kaw-Liga » et « Your Cheatin’ Heart », dont les deux côtés en tête du classement des pays, séparément et consécutivement, ainsi que “Je ne pourrais jamais avoir honte de toi”. Cela apparaissait comme la face B du single avec lequel Hank se classait au moment de sa mort, le titre étrange “Je ne sortirai jamais de ce monde vivant.”

Onze n°1 en quatre ans

“Take These Chains From My Heart” a été publié par MGM en tant que suivi de “Kaw-Liga” et “Your Cheatin’ Heart”, et est rapidement devenu un autre best-seller country. Il s’agissait de son onzième en l’espace de quatre ans. Hank a eu trois autres succès country dans le Top 10 après sa mort, deux autres en 1953 et un dernier en 1955.

Il est également tout à fait approprié que « Take These Chains » ait été enregistré à l’occasion du 22e anniversaire d’un homme qui est devenu presque aussi étroitement associé à la chanson que Williams, le grand Ray Charles. Au moins 60 autres artistes l’ont également couvert au fil des ans, y compris des stars du country de George Jones à Ernest Tubb, Glen Campbell à Sonny James et Ray Price à Dottie West. D’autres qui ont été obligés de couper une version inclus Rick Nelson, Doyen Martin, Anne Murray et Raul Malo.

