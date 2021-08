Le dernier personnage de Street Fighter V est un nouveau venu nommé Luke

Image : Capcom

Au cours de la présentation Street Fighter V d’aujourd’hui, Capcom a révélé que Luke, un nouveau personnage de l’univers Street Fighter, sera le combattant final tant attendu ajouté au jeu vieux de cinq ans.

Alors que très peu de détails ont été partagés sur Luke en dehors d’une vague date de sortie en novembre, le directeur de Street Fighter V, Takayuki Nakayama, a déclaré qu’il donnait “un aperçu de l’avenir” de la franchise Street Fighter. Il semble que Luke ait un rôle à jouer dans les prochains jeux, mais ce que cela signifie reste un mystère jusqu’à ce que Capcom soit prêt à renverser la vapeur.

Street Fighter V a été lancé pour la première fois en 2016 avec une liste modeste comprenant des piliers de la série comme Ryu, Chun-Li, Cammy et Dhalsim, ainsi que des choix surprises comme Birdie, Nash et R. Mika, qui n’avaient pas tous été jouables depuis les jours Street Fighter Alpha. Il présentait également des nouveaux arrivants vraiment intéressants, dont FANG, un disciple de M. Bison empoisonné et fourbe, et Rashid, un mondaine arabe de haut vol qui augmente ses capacités de combat avec une variété de gadgets de haute technologie.

Des combattants supplémentaires, à la fois de retour et nouveaux dans la série, ont été ajoutés après la sortie. Certaines inclusions notables étaient Abigail, un membre de gang gigantesque qui a fait ses débuts dans la franchise de beat-em-up Final Fight, et Menat, un apprenti psychique acrobatique avec une boule de cristal mortelle. Et avant la révélation d’aujourd’hui, la dernière saison de Street Fighter V a vu Dan Hibiki et la diseuse de bonne aventure Rose rejoindre le jeu, avec l’ermite de Street Fighter III Oro et l’invité de Rival Schools Akira Kazama attendant toujours dans les coulisses leur sortie simultanée le 16 août.

Street Fighter V a reçu des améliorations considérables depuis son lancement approximatif, à la fois en termes d’ajustements de gameplay et de stabilité en ligne. Ce qui a commencé comme une déception absolue par rapport aux sommets historiques de la série est depuis devenu une autre entrée compétente dans la franchise légendaire. De plus, l’accent mis par Capcom sur la production de tournois lucratifs de haute qualité à travers le monde a permis aux fans de passer de simples joueurs à des concurrents professionnels, même si l’esprit de la compétition est très différent de celui des tournois de base organisés par la communauté.

Avec la révélation de Luke, la saga Street Fighter V se rapproche de sa conclusion. On ne sait pas ce qui attend la série, mais avec un nouveau groupe de développeurs qui dirigent désormais le projet après le départ de l’ancien dirigeant de Capcom Yoshinori Ono l’année dernière, il ne sera pas surprenant qu’ils prennent Street Fighter dans une toute nouvelle direction.