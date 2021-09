Le dernier pilote Nvidia ajoute DLSS à 28 jeux, prise en charge de Windows 11

Nvidia n’a cessé de développer sa bibliothèque de jeux utilisant DLSS, ou Deep Learning Super Sampling, pour améliorer les performances d’une large gamme de cartes compatibles. C’est toujours une technologie incroyablement impressionnante, et sans doute l’une des meilleures raisons de s’en tenir aux dernières offres de GPU de Nvidia sur AMD. Et aujourd’hui, cette liste s’est considérablement élargie grâce à Unreal Engine.

Unreal Engine a sorti son plugin DLSS il y a plusieurs mois, et les avantages se font déjà sentir aujourd’hui. Au total, 28 nouveaux jeux bénéficient de la prise en charge DLSS avec le dernier pilote Game Ready de Nvidia pour les GPU GeForce, ce qui porte le total à plus de 100 jeux. Les nouveaux jeux avec support DLSS incluent l’imminent Alan Wake Remastered, Industria et Severed Steel, parmi beaucoup d’autres.

Lecture en cours : bande-annonce remasterisée d’Alan Wake | Vitrine Playstation 2021

Nvidia a fourni quelques chiffres de tests internes pour Alan Wake Remastered, montrant comment ses paramètres de performances DLSS peuvent doubler les fréquences d’images sur la plupart des GPU qui le prennent en charge. Sur un RTX 2080 Ti, par exemple, le jeu passe d’un peu plus de 70 ips à 120 ips en 4K et des paramètres de qualité maximale grâce au DLSS, qui restitue le jeu à une résolution interne inférieure, puis le reconstruit à l’aide d’algorithmes d’apprentissage en profondeur.

Performances PC remasterisées d’Alan Wake

Nvidia a publié son plugin DLSS pour Unreal Engine 4, Unreal Engine 5 et Unity plus tôt cette année. Cela signifie que, comme aujourd’hui, il y aura forcément beaucoup plus de titres compatibles DLSS dans un avenir proche, et pas seulement des versions à gros budget. C’est idéal pour tous ceux qui utilisent un GPU compatible, car cela prolonge la durée de vie de votre matériel au milieu de la pénurie actuelle de semi-conducteurs qui a rendu l’achat d’un nouveau GPU très difficile.

Le pilote Game Ready d’aujourd’hui est également le premier pilote officiel pour Windows 11, que Microsoft lancera le 5 octobre. De nombreux utilisateurs testent déjà Windows 11, mais le pilote d’aujourd’hui garantit que la liste complète des titres DLSS est compatible avec le dernier système d’exploitation de Microsoft. Le pilote ajoute également une prise en charge dès le premier jour des nouvelles versions telles que Diablo II: Resurrected, Far Cry 6, New World, etc. Vous pouvez télécharger le pilote via GeForce Experience ou ici.