Le dernier plan de course à grille inversée de la F1 « pas quelque chose dont nous devrions même nous approcher » · .

La Formule 1 envisage de modifier son format de qualification pour le sprint pour la saison prochaine, qui pourrait voir des courses autonomes en grille inversée se dérouler le samedi.

Mais l’idée n’est pas universellement populaire. Fernando Alonso a déclaré que ce ne serait pas juste et le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, reste fermement opposé au concept.

Le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn, a expliqué que le dernier système de grille inversée est né à la suite de discussions avec les pilotes après la première course de qualification de sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne.

“Nous avons eu une séance avec les pilotes après Silverstone et je dois dire qu’ils étaient très positifs”, a déclaré Brawn. «Mais c’est vrai que certains d’entre eux ont estimé qu’il devrait y avoir plus de récompense pour le sprint et qu’il devrait y avoir plus de risques dans le sprint.

«Je pense que si nous faisons cela, alors peut-être qu’un événement autonome est une considération. Je pense donc aux qualifications un vendredi, à la course le dimanche et à un événement autonome avec une récompense décente, mais peut-être un peu de danger dans la grille dans la façon dont vous le démarrez.

Brawn a reconnu que l’utilisation d’un format de grille inversée pourrait être considérée comme un gadget.

“Nous devons toujours être conscients, nous ne voulons pas de gadgets”, a-t-il déclaré. « Nous ne voulons pas d’un [event]. Nous ne voulons pas cannibaliser, nous ne voulons pas affecter l’intégrité. C’est donc un équilibre difficile, mais il y a certainement du potentiel là-bas.

Les courses sur grille inversée n’appartiennent pas à la F1, déclare Wolff. Cependant, il a déclaré qu’une course de sprint autonome devrait attribuer plus de points que les trois proposés dans le format de qualification de sprint actuel. «Je pense qu’il le faudrait. Pour que les pilotes se battent dur, je pense que vous devez avoir une récompense décente.

« Ce que vous voulez, c’est une bataille entre les gars qui sont en tête de la grille. Si vous reculez un peu les gars en tête de la grille, ils se battent entre eux. Mais nous ne parlons pas d’une tombola ou d’un ordre aléatoire.

Les tentatives précédentes de la F1 pour introduire un format de course sur grille inversée ont été contrecarrées par l’opposition de certaines équipes. Wolff a été l’un des critiques les plus virulents du plan.

“Je reste dans la même position”, a-t-il déclaré. « C’est diluer l’ADN du sport d’une méritocratie.

« Je pense que les courses de sprint valent la peine d’être essayées, je ne suis pas sûr que nous les garderons. Mais la grille inversée peut être faite dans des formules juniors où vous voulez voir les capacités de dépassement des pilotes et ce n’est même pas quelque chose dont nous devrions même nous approcher en Formule 1.

