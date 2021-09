Le « dernier plongeon de tous les temps » est arrivé pour Bitcoin, selon un crypto-trader étroitement suivi

Un éminent stratège et commerçant de crypto compare la récente chute de Bitcoin au moment où BTC a plongé au printemps 2017 avant de presque tripler en valeur en quelques mois.

Le commerçant connu dans l’industrie sous le nom d’Inmortal suggère à ses 75 000 abonnés que la baisse des prix de Bitcoin qui a commencé plus tôt ce mois-ci se poursuivra jusqu’au début d’octobre, mais repartira ensuite vers des sommets historiques et au-delà.

Selon Inmortal, l’action actuelle des prix de Bitcoin sera la “dernière baisse de tous les temps”.

Source : Inmortel/Twitter

Le commerçant note que Bitcoin maintenir un fond face aux pressions macroéconomiques à tous les niveaux est de bon augure pour une future augmentation des prix.

“Le fait que $ BTC n’ait pas baissé malgré tout le FUD [fear, uncertainty, and doubt] est un bon signe.

Récupérez 45k et je l’attendrai pour un nouvel ATH [all-time highs]. “

Source : Inmortel/Twitter

Inmortal voit également une “semaine verte à venir” pour Ethereum (ETH).

Source : Inmortel/Twitter

Son collègue crypto-trader et stratège Capo s’attend également à ce que Bitcoin déclenche des rassemblements à des niveaux record, mais prédit moins de baisse qu’Inmortal.

Selon Capo, les commerçants qui espèrent obtenir Bitcoin avec une remise supplémentaire seront probablement déçus.

“Beaucoup de gens attendent moins de 40 000 $ BTC

N’arrive pas.”

