Le dernier pop-up de Nordstrom redéfinit le style américain – WWD

Le dernier concept pop-up de Nordstrom est centré sur les nuances du style américain.

Pour Concept 014: Found In Translation: A New Language of American Style, Sam Lobban, vice-président senior du designer et des nouveaux concepts de Nordstrom, a travaillé avec Jian DeLeon, un immigrant né aux Philippines et directeur éditorial et mode masculine de l’entreprise, et Joshua Kissi , un photographe et cinéaste ghanéen-américain, sur la boutique qui ouvre jeudi.

Ensemble, ils ont organisé un assortiment et une campagne qui reflètent leur interprétation des codes de style américains traditionnels.

“En tant qu’immigrant moi-même, c’est le projet le plus personnel sur lequel j’ai travaillé”, a déclaré DeLeon. “Cela reflète ma conviction que le style personnel est un moyen d’expression de soi authentique, et c’est aussi un hommage à la façon dont Joshua Kissi et moi nous sommes rencontrés pour la première fois il y a plus de dix y injecter notre propre individualité. Nous sommes tous les deux diplômés d’une certaine école d’amateurs de style masculin qui ont appris la plupart de ce que nous savons sur les vêtements sur Internet, et ce faisant, nous avons réalisé que le style américain, comme le pays lui-même, est renforcé par les différentes cultures et identités qui continuer à le redéfinir pour les nouvelles générations.

Prêt-à-porter homme, chaussures et accessoires sont proposés dans la boutique de Baracuta x Needles, Champion Tears, et Eric Emanuel x New Era, ainsi que des capsules exclusives de Beams, Bel-Air Athletics, Drake’s, Foreign Currency, GH Bass, Nos légendes et Schott NYC. Les prix varient de 20 $ à 1 960 $.

“L’une de nos parties préférées de la plate-forme New Concepts est l’opportunité de rassembler les gens pour créer quelque chose de spécial pour le client Nordstrom”, a déclaré Lobban. “Des relations comme celles de Jian et Joshua sont les fondements de ces magasins et nous sommes ravis de partager leur point de vue unique sur les vêtements pour hommes modernes à travers Found In Translation.”

Nordstrom fera don de 5% des ventes totales du Concept 014 à Kids In Need of Defense, avec un don minimum de 25 000 $. KIND est une organisation non gouvernementale vouée à la protection des enfants non accompagnés et séparés qui s’efforce de leur garantir l’accès à un conseil juridique. Nordstrom s’associera également à KIND pour offrir des opportunités de bénévolat à ses employés et aux enfants au sein du réseau de KIND.

La campagne visuelle de Concept 014 a été réalisée par le photographe ghanéen Lawrence Agyei sous la direction de Kissi et DeLeon.

La boutique restera en magasin jusqu’en octobre.

“En tant qu’artiste et conteur, ma culture a toujours été la toile de fond de la façon dont j’ai commencé à naviguer dans le monde qui m’entoure”, a déclaré Kissi. «Être ghanéen et avoir grandi à New York, dans l’ouest du Bronx, c’était parfois comme être dans les rues d’Accra. Found In Translation parle des contributions des communautés d’immigrants ici en Amérique qui remplacent le développement économique du « rêve » américain, mais plutôt les rêves qu’ils ont choisis dans leurs pays d’origine respectifs. J’avais l’habitude de regarder des photos de mon père au Ghana dans les années 70 portant un blazer croisé, un pantalon évasé en tweed et une chemise à motif kente. C’est à partir de ces albums de famille que j’ai immédiatement identifié à quoi cela ressemblait de porter votre culture avec vous partout où vous allez car c’est votre super pouvoir.

La boutique sur mesure est destinée à juxtaposer le streetwear moderne à l’esthétique d’un magasin pour hommes classique et présente des bois bruts, des couleurs saturées et du papier peint de style vintage.

Found In Translation sera disponible en ligne ainsi que dans 12 magasins : le magasin pour hommes à New York City, le centre-ville de Seattle, Michigan Avenue à Chicago, South Coast Plaza à Costa Mesa, Californie, Fashion Valley à San Diego, Century City à Los Angeles, Valley Fair à San Jose, Californie, Tysons Corner à McLean, Virginie, Northpark à Dallas, Phipps Plaza à Atlanta, Aventura, Floride et Pacific Center à Vancouver, Colombie-Britannique.