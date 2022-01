Le dernier post Instagram de Bob Saget est déchirant après sa mort à 65 ans

La dernière publication de Bob Saget sur Instagram était une photo du Ponte Vedra Concert Hall à Ponte Vedra Beach, en Floride, près de Jacksonville. Saget était au milieu d’une tournée de stand-up qui lui a fait sentir « comme si j’étais quand j’avais 26 ans », a-t-il écrit. La star de Full House a été retrouvée morte dans une chambre d’hôtel à Orlando dimanche, a confirmé le département du shérif du comté d’Orange.

« D’accord, j’ai adoré le spectacle de ce soir [at the Ponte Vedra Concert Hall] à Jacksonville. Vraiment sympa le public. Beaucoup de positivité », a écrit Saget tôt samedi. « C’est arrivé hier soir à Orlando hier soir au Hard Rock Live aussi. Un public très reconnaissant et amusant. » Il a également remercié le comédien Tim Wilkins pour avoir servi de première partie.

« Je ne savais pas que j’avais fait un set de deux heures ce soir. Je suis de retour dans la comédie comme je l’étais quand j’avais 26 ans », a écrit Saget. « Je suppose que je trouve ma nouvelle voix et que j’aime chaque instant. » Il prenait ensuite deux semaines de congé avant de se produire à nouveau au West Palm Beach Improv Comedy Club les 28 et 29 janvier. Il avait également de grands espoirs pour une année 2022 chargée. partout jusqu’à ce que je reçoive la photo spéciale. Et puis continuer probablement parce que je suis accro à ce s—. Paix dehors », a-t-il écrit.

Le poste est devenu un lieu pour les fans de laisser leurs condoléances à la famille de Saget. « RIP Bob – une icône incroyable », a écrit un fan. « Rip en priant pour ta famille », a commenté un autre. Beaucoup d’autres ont simplement posté des emojis en pleurs et au cœur brisé.

Saget a été retrouvé inconscient dans sa chambre du Ritz-Carlton à Orlando, a confirmé le département du shérif. Il a été déclaré mort sur les lieux. Les enquêteurs n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans la pièce. La cause du décès reste inconnue.

Saget était aimé par des générations de téléspectateurs en tant que Danny Tanner sur Full House, qui a été diffusé de 1987 à 1995. Il a également animé les huit premières saisons de America’s Funniest Home Videos. Plus récemment, Saget a animé le podcast Here For You de Bob Saget, dans lequel il s’est entretenu avec des comédiens et des acteurs. Son dernier épisode a été publié le 3 janvier et mettait en vedette Saget interviewant la star de The Office, BJ Novak. Saget laisse dans le deuil son épouse Kelly Rizzo et ses trois filles.