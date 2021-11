Le dernier problème de HBO Max signifie que vous ne pouvez pas regarder sur iPhone ou iPad avec des AirPod

Vous vous souvenez peut-être qu’au début de l’année, HBO a lancé une nouvelle application HBO Max pour Apple TV qui a abandonné le lecteur vidéo natif tvOS au profit d’une solution personnalisée. Après un contrecoup, HBO est revenu au lecteur tvOS natif quelques semaines plus tard. Désormais, l’application HBO Max pour iPhone et iPad fait l’objet de critiques en raison d’un bug étrange affectant la lecture vidéo lorsqu’elle est connectée à des AirPods.

Comme l’a remarqué pour la première fois Tom’s Guide, si vous essayez de regarder quelque chose dans l’application HBO Max sur votre iPhone ou iPad avec des AirPod connectés, l’application affichera une superposition bizarre sur la vidéo qui dit : « Diffusion de vidéo sur un autre écran. »

Essentiellement, il semble que HBO Max pense que lire de l’audio sur des AirPod constitue un « streaming vidéo sur un autre écran », peut-être avec AirPlay. Un certain nombre d’abonnés de HBO Max sur Reddit ont également remarqué ce bug, et . a pu le reproduire facilement.

HBO serait au courant de ce bogue et sa recommandation actuelle est de… regarder sans utiliser de casque. Le rapport explique :

Un représentant de l’assistance HBO Max, via les DM de Twitter, a déclaré à Tom’s Guide que « Vous n’êtes pas le seul à vivre cela. Nous sommes conscients du problème et nous aurons un correctif sur l’App Store dès que possible. En attendant, vous pouvez diffuser sans casque ou avec un autre appareil. Ce qui n’est pas une solution pour tous ceux qui ne veulent pas être cette personne ennuyeuse qui diffuse une émission ou un film sur son appareil.