Le dernier prodige des échecs

30/04/2021 à 6h30 CEST

Son histoire aurait bien pu servir d’intrigue à une série Netflix comme “ Lady’s Gambit ” qui en 2020 a été un succès télévisé sous la superbe performance de l’actrice Anya Taylor-Joy dans le rôle de la joueuse d’échecs Beth Harmon. Dans un pays immense comme l’Inde avec près de 1400 millions d’habitants où les sports nationaux par excellence sont le cricket et le hockey, la figure de Rameshbabu Praggnanandhaa commence à briller de la main d’un jeu d’échecs qui ces dernières années a connu un “ boom ” spectaculaire avec l’apparition d’une multitude d’académies et de clubs.

Praggnanandhaa, né dans la ville de Chennai, à côté de la baie du Bengale, au sein d’une humble famille, étonne le monde des échecs en exposant un maîtrise de la position et dextérité inhabituelles à seulement 15 ans. Dans le dernier tournoi du Champions Tour, il a excellé dans ses débuts contre les meilleurs du monde, ce qui lui promet un avenir prometteur en tant que grande star en devenir. beaucoup comparent son talent à celui du légendaire Bobby Fischer.

Dans le sillage du quintuple champion du monde Viswanathan Anand, il est le dernier joyau d’une grande génération de joueurs d’échecs indiens. Les analystes et les grands maîtres soulignent qu’il a une mémoire extraordinaire, qui peut se souvenir des pièces qu’il a vues il y a encore longtemps dans les moindres détails et qui traite les décisions à la vitesse de la lumière. E4, Cf3, Ac4, Cf6, d3 & mldr; son esprit dessine et trace les mouvements avec le roi, la reine, les évêques, les tours, les chevaliers et les pions sur les 64 cases du plateau avec une dextérité qui surprend ses rivaux, comme s’il avait un supercalculateur installé dans son cerveau comme le fameux Deep Blue . Il est audacieux, il prend des risques et lorsqu’il sacrifie une pièce importante, il transforme le jeu en improvisant un génie.

TALENT PRÉMATURÉ

‘Pragg’, comme on l’appelle dans le monde des échecs, il a commencé à jouer quand il n’avait que trois ans. Il a pratiquement appris à déplacer les carreaux avant de pouvoir lire. Rameshbabu, son père, a inscrit sa fille aînée Vaishali dans une école où elle a commencé à jouer aux échecs. Et Praggnanandhaa voulait suivre les traces de sa sœur jusqu’à ce qu’il soit “ piégé ” par le jeu de l’échec et mat. Son père précise que «sa passion pour les échecs était impossible à arrêter. J’ai dû céder et l’inscrire à des cours de formation et depuis, nous n’avons pas pu l’arrêter.

Sa carrière serait fulgurante et il ajouterait victoire après victoire. En 2013, il remporterait la Coupe du monde U-8; En 2015, le U-10 et en 2016 il était numéro 1 du classement U-12 et est devenu le plus jeune Master international de l’histoire avec 10 ans, 10 mois et 19 jours. À 12 ans, il deviendrait Grand Maître dans un exploit sans précédent. Presque rien.

Les échecs, avec 15 ans, monopolisent la vie de «Pragg». Il s’entraîne environ six heures par jour et, après son visage encore enfant, il ne cache pas que son rêve est de devenir champion du monde. «Je passe un bon moment, mais je ne sais vraiment pas pourquoi je suis si bon dans ce domaine & rdquor;Avoue-t-il en souriant modestement.