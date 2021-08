Le dernier produit pour passer de l’achat à l’abonnement est… les écouteurs

Si vous faites partie de ceux qui n’aiment pas le passage du modèle commercial des applications de l’achat pur et simple aux abonnements mensuels ou annuels, vous allez détester le dernier développement…

Engadget rapporte que Nura a créé un abonnement mensuel pour les écouteurs.

Le fabricant Nuratrue a introduit des Nurabuds qui ne sont pas aussi sophistiqués que le modèle précédent (plus de détails dans un instant), mais qui ne sont disponibles que via un abonnement «Nuranow». Payez 5 $ par mois (plus des frais uniques de 19 $) et vous obtiendrez un nouvel ensemble d’écouteurs tous les 24 mois, un peu comme le forfait téléphonique de votre opérateur.

Vous obtiendrez également des « réductions, avantages et cadeaux » dans le cadre de votre dépense mensuelle, selon Nura.

Les Nurabuds eux-mêmes sont similaires en surface aux bourgeons Nuratrue d’avant, avec une suppression active du bruit et un mode social d’amplification du monde (mode ambiant ou de transparence sur les appareils concurrents). Ils sont également résistants à l’eau IPX4. La durée de vie de la batterie est limitée à quatre heures pour les écouteurs et à 10 heures avec le boîtier de charge. Plus important encore, vous ne pouvez pas effectuer le test auditif signature de Nuratrue – vous devrez soit importer un profil existant, soit avoir confiance que le son “interne” de Nura répond à vos besoins.