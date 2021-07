Le dernier projet Netflix de Meghan Markle sous la question “Elle n’a aucune expérience!” | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle a été critiquée pour son rôle de productrice exécutive de la nouvelle série Netlfix “Pearl” en raison de son manque d’expérience. Selon un expert royal, le duc et la duchesse de Sussex n’avaient jusqu’à présent “rien fait” pour leur accord de plusieurs millions de dollars avec le géant du streaming, jusqu’à ce que le rôle de Meghan dans la série animée soit révélé mercredi.

Le journaliste de divertissement Peter Ford a déclaré: “Harry et Meghan ont signé un contrat d’un million de dollars par semaine qu’ils peuvent déposer sur le compte bancaire, et ils n’ont rien fait.

“Ils semblent apparaître dans toutes sortes d’autres endroits, à l’exception de Netflix.

“Maintenant, nous avons la grande nouvelle que Meghan développe un projet.

“C’est le mot qu’ils ont utilisé, ‘développer’ un projet, donc on dirait que c’est encore un peu de temps.”

M. Ford a ajouté: “Elle a également été amenée à co-produire cette série – Meghan n’a aucune expérience dans la production exécutive d’une série animée!”

Meghan a annoncé son prochain projet via sa société de production Archewell, qu’elle a cofondée avec son mari, le prince Harry.

La série animée “Pearl” suivra une jeune fille de 12 ans dans une série d’aventures interagissant avec des femmes célèbres et influentes de l’histoire.

Dans un communiqué, Meghan a déclaré: “Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en quête de soi alors qu’elle essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie.

Le prince Harry a annoncé les docuseries “Heart of Invictus” en avril comme son premier projet avec Netflix.

La série de plusieurs épisodes suivra les concurrents, les organisateurs et le prince Harry dans la perspective des Invictus Games 2022, un tournoi de style paralympique fondé par le duc pour les vétérans.

La série n’aurait pas commencé à tourner et ne sera pas disponible en streaming avant fin 2022 ou début 2023.

Pendant ce temps, le couple a travaillé sur d’autres projets, notamment un livre pour enfants pour Meghan et le prince Harry, la série Apple TV+ coproduite “The Me You Can’t See” avec Oprah Winfrey.