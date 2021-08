Le dernier rapport Metroid Dread de Nintendo se penche sur 35 ans d’histoire

Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la sortie de Terreur Metroid, Nintendo a partagé plusieurs « rapports » qui présentent différents aspects du jeu et de la franchise, ainsi que les contributions de l’équipe de développement. Le dernier rapport a maintenant été localisé et célèbre le 35e anniversaire de la franchise, tout en donnant un ou deux coups de coude et clins d’œil intéressants demandant comment la tradition principale se poursuivra dans Dread.

Nous avons reproduit le rapport de Nintendo ci-dessous. Alors, sans plus tarder…

Image : Nintendo

Le 6 août 1986, le premier jeu de toute la série Metroid—simplement intitulé “Metroid”—est sorti en tant que titre Family Computer Disk System au Japon (arrivant plus tard ailleurs pour la Nintendo Entertainment System™). Ce jeu a lancé une saga entourant les destins entrelacés du chasseur de primes Samus Aran et de l’énigmatique espèce Metroid, une saga qui se terminera avec le prochain jeu Metroid Dread, le cinquième jeu de ce qu’on appelle communément la série “2D Metroid”.

Voici un aperçu de la façon dont l’histoire se déroule tout au long de chaque jeu de la série 2D. Pouvez-vous comprendre comment certains de leurs secrets peuvent se connecter à Metroid Dread ?

MÉTROIDDE

Family Computer Disk System (1986) / Nintendo Entertainment System (1987)

Présentation du chasseur de primes Samus Aran

Image : Nintendo

L’espèce Metroid, une forme de vie flottante inconnue, est découverte sur la planète SR388 par la Fédération Galactique. Les pirates de l’espace, basés sur la planète Zebes, volent les Metroids aux chercheurs de la Fédération et complotent pour armer le pouvoir de ces mystérieuses créatures.

Pour arrêter les pirates de l’espace, la Fédération Galactique se tourne vers le chasseur de primes le plus puissant de la galaxie : Samus Aran.

Samus atterrit sur la planète Zebes et détruit avec succès la forteresse souterraine des pirates de l’espace, avec leur cerveau, le superordinateur organique Mother Brain.

Image : NintendoBON À SAVOIR : LE DÉBUT DE LA FIN (ALTERNATIVE)

L’écran de fin de Metroid change en fonction de votre temps d’achèvement. En jouant encore et encore, vous pouvez découvrir comment terminer le jeu plus rapidement et voir d’autres versions de l’écran de fin. Vous pouvez trouver des prises alternatives similaires sur l’écran de fin tout au long de la série.

Image : Nintendo

Équipe de développement Metroid Dread – Ce tout premier jeu marque le début des destins étranges et interconnectés de Samus et du Metroid, un arc narratif qui atteint sa conclusion dans Metroid Dread. Ce jeu a défini le moule de signature de la série : explorer des zones ressemblant à des labyrinthes et utiliser des améliorations d’armes et de capacités pour atteindre de nouveaux endroits. Il a également établi l’univers et le ton tout en introduisant une musique et des effets sonores emblématiques.

Soit dit en passant, le mot « Metroid » vient de la combinaison de « metro » (au sens de système de transport souterrain) avec « android » (un robot humanoïde).

Le jeu Metroid original a été refait en 2004 sous le nom de Metroid: Zero Mission pour le système Game Boy Advance™. Ce remake a ajouté une partie furtive où Samus est sans son Power Suit et doit avancer tout en restant caché des Space Pirates pour survivre. Nous pensons que vous pouvez sentir un lien entre cette section du jeu et Metroid Dread.

METROID II : LE RETOUR DE SAMUS

Game Boy™ (1991)

Une mission d’urgence pour exterminer le Metroid

Image : Nintendo

La Fédération Galactique prend très au sérieux l’incident avec les pirates de l’espace sur la planète Zebes. Ils envoient un vaisseau de recherche sur la planète SR388 pour y confirmer l’existence du Metroid. Cependant, le navire disparaît.

Une unité de sauvetage est envoyée à SR388, mais le contact est également perdu avec eux. La Fédération conclut que les créatures souterraines Metroid sont responsables. Samus est à nouveau appelé, cette fois pour exterminer la menace Metroid sur SR388.

Après de nombreuses batailles mortelles avec le Metroid sous leurs diverses formes évolutives, Samus affronte et bat le Queen Metroid, marquant ainsi la fin réussie de la mission. De façon inattendue, un nouveau-né Metroid éclot devant Samus – comme elle est la première créature qu’il voit, la larve s’imprime sur Samus et croit qu’elle est sa mère. Samus ne peut pas se résoudre à tuer le nouveau-né, alors elle le ramène à l’Académie des sciences spatiales de la Fédération galactique pour étude.

Image : NintendoBON À SAVOIR : CHOZO MEMORIES

On pense que les Chozo vivaient autrefois sur SR388 et que les vestiges de leur civilisation, y compris les machines et les armes de haute technologie qu’ils ont développées, peuvent être trouvés sur toute la planète.

Dans le jeu Metroid: Samus Returns pour la famille de consoles Nintendo 3DS™, un remake de Metroid II: Return of Samus, les joueurs peuvent débloquer des indices secrets entourant le sort des Chozo sur la planète SR388.

Image : Nintendo

Équipe de développement Metroid Dread – Les jeux Metroid II: Return of Samus et Metroid: Samus Returns décrivent la première rencontre entre Samus et le nouveau-né Metroid. Ces chapitres comprennent également des descriptions de la civilisation Chozo, ce qui les rend fondamentales pour l’histoire globale de la série Metroid 2D.

La vidéo « Glimpses of Dread » à la fin de cet article montre ce qui semble être des souvenirs de Chozo. Comment imaginez-vous que ces éléments entrent en jeu dans le jeu Metroid Dread ?

SUPER MÉTROIDDE

Super Nintendo Entertainment System™ (1993)

Des temps désespérés, des mesures désespérées

Image : Nintendo

La forteresse Space Pirate grandement endommagée sur la planète Zebes a été progressivement reconstruite par les survivants de la frappe précédente de Samus. Ridley, le commandant suprême des pirates de l’espace, attaque l’Académie des sciences spatiales et vole le nouveau-né – connu pour être le dernier Metroid vivant dans l’univers – pour poursuivre l’objectif des pirates de l’espace d’armer l’espèce.

Samus retourne sur la planète Zebes pour récupérer le Metroid et arrêter les plans sinistres des pirates de l’espace. Cependant, dans une bataille finale féroce avec le monstrueux Mother Brain, le nouveau-né se sacrifie pour sauver Samus. Après la défaite de Mother Brain, Samus échappe de justesse à une planète autodestructrice Zebes. Les pirates de l’espace sont anéantis dans l’explosion.

Image : NintendoBON À SAVOIR : NUMÉROTER LES ENTRÉES

Les jeux Super Metroid et Metroid Fusion n’ont pas de numéro dans leurs titres, mais la vidéo d’ouverture de chaque jeu les étiquette respectivement comme « METROID 3 » et « METROID 4 ».

De même, vous pouvez trouver “METROID 5” au début de la bande-annonce du jeu Metroid Dread.

Image : Nintendo

Équipe de développement Metroid Dread – On peut dire que le jeu Super Metroid offre la plus grande flexibilité d’exploration de la série. Vous pouvez profiter d’une flexibilité similaire dans le jeu Metroid Dread, selon la façon dont vous tirez parti de vos capacités. Vous pourrez peut-être trouver des moyens d’obtenir des armes, des objets et des capacités plus tôt que prévu. Nous vous encourageons à essayer de découvrir d’autres voies d’exploration.

FUSION MÉTROIDDE

Game Boy Advance (2002)

Attaque du parasite X

Image : Nintendo

Samus est engagé par la société de biotechnologie Biologic Space Laboratories (BSL) pour protéger une unité de recherche sur le terrain sur la planète SR388.

Les recherches en surface se déroulent bien jusqu’à ce que Samus soit exposé et attaqué par le parasite X, une forme de vie capable d’imiter les créatures organiques dans leur intégralité. Le parasite met Samus dans un état critique et la rend inconsciente. Tout espoir semble perdu alors que le X se multiplie rapidement et érode son corps.

Les scientifiques déterminent qu’un vaccin fabriqué à partir d’une culture cellulaire provenant du nouveau-né Metroid est la seule chance de survie de Samus. Elle échappe miraculeusement à la mort et devient par la même occasion la seule créature vivante immunisée contre le parasite X.

À bord de la station BSL en orbite autour de SR388, Samus s’engage dans une bataille acharnée avec le SA-X – une imitation de Samus dans son Power Suit à pleine puissance – et réussit à éliminer le parasite X, détruisant ainsi la station et la planète SR388.

Image : NintendoBON À SAVOIR : AMÉLIORATIONS DU GAMEPLAY

Dans le jeu Metroid Fusion, les commandes simplifiées, telles que le changement d’arme et le tir en diagonale, aident à faire évoluer le gameplay pour qu’il soit beaucoup plus fluide que dans les jeux précédents. Samus a également plus de mouvements à sa disposition que jamais auparavant, comme s’accrocher à des rebords.

Équipe de développement Metroid Dread – Le SA-X est une menace énorme que Samus rencontre à plusieurs reprises au cours du jeu Metroid Fusion. Chaque rencontre – où Samus court ou se cache du SA-X – était un événement dans le jeu qui se déclenchait sur le joueur. Cependant, nous avons pensé : « que se passerait-il si nous faisions évoluer cela ? » Cette ligne de pensée a grandement affecté le concept des sections EMMI dans le jeu Metroid Dread.

De plus, comme le jeu Metroid Fusion est une préquelle directe du jeu Metroid Dread, vous trouverez de nombreux fils tissant les deux histoires ensemble. Par exemple, la raison pour laquelle le costume de Samus ressemble à ce qu’il est et l’apparition de l’IA de l’ordinateur ADAM dans Metroid Dread sont directement liées aux événements de Metroid Fusion.

APERÇU DE LA TERREUR

De faibles aperçus font allusion à la terreur qui attend Samus. Échappez-vous de la planète ZDR en tant que chasseur de primes légendaire lorsque #MetroidDread arrive le 8/10.https://t.co/GaheR6tGCi pic.twitter.com/W4QMhlarpx – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 6 août 2021