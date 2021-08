Le dernier rapport Metroid Dread explore les capacités spéciales de Samus, une nouvelle bande-annonce est également publiée

in

Avec la sortie de Metroid Dread qui approche à grands pas, pouvez-vous croire que nous ne sommes plus qu’à sept semaines ? – Nintendo a sorti le dernier de ses rapports spéciaux qui offrent des plongées approfondies dans l’histoire, la mécanique et plus encore du jeu, ainsi qu’une toute nouvelle bande-annonce (que vous pouvez regarder ci-dessus).

Cette fois-ci, nous en apprendrons davantage sur les capacités de Samus et les armes qu’elle pourra utiliser pour combattre ses derniers ennemis mortels. Les fans de la série seront familiers avec les attaques au faisceau et les missiles de Samus, mais des techniques telles que le compteur de mêlée – introduit pour la première fois dans Metroid: Samus Returns sur 3DS – ont été peaufinées pour cette nouvelle aventure.

Vérifiez-le:

BRAS CANON

Le bras droit de Samus est complètement intégré à son puissant et emblématique Arm Cannon, qui peut tirer deux types d’armes : des attaques à faisceau rapide et des missiles puissants. Parce que le Arm Cannon est si profondément intégré, Samus peut basculer entre les classes d’armes à volonté.

Dans le jeu Metroid Dread, vous pouvez attaquer sous presque tous les angles en courant, en sautant ou en vous tenant à certains murs et rebords.

Attaques au faisceau

L’attaque par faisceau est la capacité offensive incontournable de Samus. L’acquisition de mises à niveau peut modifier sa puissance et ses propriétés, comme augmenter la propagation de l’attaque ou ajouter d’autres fonctions.

L’une de ces améliorations fonctionnelles est le Grapple Beam, qui lui confère une qualité semblable à une corde qui rend le Arm Cannon capable de se connecter à des points spécifiques. Une fois connecté, Samus peut remorquer des objets ou se balancer vers des parties de l’environnement autrement inaccessibles.

Missiles

Contrairement à la vague sans fin d’explosions de faisceaux à sa disposition, Samus a une limite de capacité pour cette arme lourde compacte mais puissante. Il peut également être amélioré avec des améliorations de capacité. Samus peut augmenter sa capacité de missiles, et ainsi en contenir plus, en acquérant des chars de missiles et des chars de missiles + dispersés dans le monde entier. Cherchez avec diligence!

ACTIONS ET CAPACITÉS

Image : Nintendo

Compteur de mêlée

Cette action crée une opportunité pour Samus d’étourdir un ennemi en le frappant juste au moment où il est sur le point d’attaquer. En cas de succès, l’ennemi étourdi est alors susceptible d’être touché par une puissante attaque de suivi. Samus peut également Dash Counter en courant.

Boule de transformation

Le joueur peut laisser tomber Samus sous la forme de Morph Ball en inclinant le stick de contrôle gauche vers le bas tout en s’accroupissant, de la même manière que cela a toujours été fait dans la série Metroid 2D, et maintenant aussi en appuyant simplement sur le bouton ZL. Samus prendra également automatiquement la forme de Morph Ball lorsqu’il sautera dans un tunnel surélevé.

Sauts

Les capacités physiques inégalées de Samus élèvent ses actions de saut à un autre niveau. Une de ces actions est le saut de mur, où elle peut sauter et se lancer contre un mur pour grimper encore plus haut.

Ses capacités de saut peuvent également être améliorées via des améliorations de capacité. Par exemple, la nouvelle capacité Spin Boost permet à Samus de sauter une deuxième fois tout en tournant dans les airs.

Capacités d’Aeion

Samus peut puiser dans une énergie mystique spéciale appelée Aeion pour utiliser temporairement certaines capacités.

Une de ces capacités est Phantom Cloak, qui la recouvre d’un camouflage optique pour la rendre invisible. L’utiliser en restant immobile épuisera lentement sa réserve d’énergie Aeion – elle peut également se déplacer en étant camouflée, mais cela coûte une plus grande quantité d’énergie Aeion. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, sa réserve se régénère automatiquement avec le temps.

COMBINAISON DE PUISSANCE

Image : Nintendo

Le Power Suit que porte Samus est basé sur la technologie Chozo et a été créé spécialement pour elle.

L’intégration d’améliorations de capacités peut étendre les fonctionnalités des performances du Power Suit et les fonctions du Arm Cannon.

En plus des défenses intégrées du Power Suit, Samus peut augmenter son énergie – et donc sa capacité à résister aux dommages – en acquérant deux types d’objets de réservoir d’énergie. Les réservoirs d’énergie standard augmentent l’énergie de son costume de 100 chacun. Elle peut également collecter quatre pièces d’énergie pour reconstruire la même fonctionnalité qu’un réservoir d’énergie standard.

IMMUNITÉ AU PARASITE X

Les Metroid ont été créés pour être l’ennemi naturel du parasite X.

En recevant une dose d’urgence du “vaccin Metroid” – créé à partir d’une culture cellulaire provenant auparavant du nouveau-né Metroid – Samus est devenu la seule créature vivante qui ne peut pas être blessée par le parasite X.

En raison de son immunité, Samus est seul envoyé sur la planète ZDR pour enquêter sur la présence possible du parasite X, une forme de vie qui aurait été éradiquée.

Les rapports précédents ont examiné l’histoire de la franchise, l’ennemi mortel EMMI et les points qui définissent la saga 2D de la série. Si vous souhaitez rattraper votre retard sur la série Metroid avant de découvrir Dread en octobre, assurez-vous de lire notre guide sur les jeux auxquels vous devez jouer.