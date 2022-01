Le dernier rapport Moto G Stylus 2022 suggère que Motorola n’a pas appris sa leçon sur les mises à jour Android

Nous avons découvert le stylet Moto G pour la première fois en 2020 dans le cadre de la gamme de milieu de gamme renouvelée de Motorola. Bien qu’il s’agisse par ailleurs d’un téléphone économique assez oubliable, l’inclusion d’un stylet – avec une excellente autonomie de la batterie et un Android presque en stock – en fait un ensemble très convaincant par rapport aux appareils similaires aux États-Unis. Sans surprise, un nouveau modèle est en route pour 2022, avec de nouvelles spécifications et informations logicielles divulguées fournissant des faits passionnants – et décevants – sur le successeur de l’entreprise.

Selon un rapport des gens de XDA Developers, le 2022 Moto G Stylus devrait être un téléphone économique relativement modeste mais capable. Il comportera un grand écran LCD de 6,78 pouces avec une résolution de 2460 x 1080p et, comme nous l’avons appris précédemment, un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est similaire au modèle de l’année dernière, sauf cette fois avec un rapport hauteur/largeur légèrement plus grand (environ 20,5:9) et un taux de rafraîchissement plus élevé.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Quant à ce qu’il y a à l’intérieur, le téléphone serait alimenté par un processeur MediaTek Helio G85, un SoC similaire au Snapdragon 678 qui était équipé dans le modèle de l’année dernière. Il devrait inclure jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais si cela ne vous suffit pas, le slot microSD toujours fiable est toujours là.

En termes d’appareils photo, un capteur principal Samsung ISOCELL S5KJN1 50MP, un ultra-large 8MP ISOCELL S5K4H7 et un capteur de profondeur 2MP GalaxyCore GC02M1 constituent la configuration orientée vers l’arrière. Pendant ce temps, un objectif à focale fixe de 16 MP, l’OV16A1Q, répondra à tous vos besoins en matière de selfie. Il est également équipé d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W, d’un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation et d’une prise casque de 3,5 mm.

Tout cela semble plutôt bien, mais vous voudrez peut-être conserver votre argent un peu plus longtemps. Le rapport original mentionne que le téléphone sera lancé avec Android 11 et n’obtiendra qu’une seule mise à jour majeure – vers Android 12, bien sûr – suivie de mises à jour de sécurité bimensuelles pendant deux ans. La prise en charge par Motorola des smartphones non phares est notoirement mauvaise (et penser que la société était bonne dans ce domaine à un moment donné). Malheureusement, cela ne semble pas s’améliorer de sitôt.

Lancer un téléphone en 2022 avec Android 11 est déjà assez grave, mais le fait que la seule mise à jour promise concerne un logiciel déjà déployé sur d’autres téléphones rend la situation encore pire. Là encore, le Moto G Stylus de l’année dernière a également été lancé avec Android 10, vous pouvez donc dire que c’est tout à fait normal.

Si vous ne vous souciez pas des mises à jour majeures, l’appareil devrait être lancé très bientôt. Après tout, Motorola annonce généralement ces appareils en janvier.

Les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter pour 2022

Nouvelle année, nouveau téléphone ?

Lire la suite

A propos de l’auteur

Arol Wright (209 articles publiés)



Arol est journaliste technique et contributeur à Android Police. Il a également travaillé comme rédacteur d’actualités/de reportages chez XDA-Developers et Pixel Spot. Actuellement étudiant en pharmacie, Arol a un faible pour tout ce qui touche à la technologie depuis son enfance. Lorsqu’il n’écrit pas, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de jouer à des jeux vidéo.

Plus d’Arol Wright