Le dernier rapport sur la responsabilité des fournisseurs d’Apple détaille les mesures de sécurité COVID, la société n’a trouvé aucun cas de travail forcé ou d’enfants travailleurs

Apple a publié son dernier rapport annuel sur la responsabilité des fournisseurs. Le document détaille les politiques de sécurité rigoureuses et complètes d’Apple qui ont été mises en œuvre en réponse à la pandémie de COVID-19.

En 2020, plusieurs publications ont trouvé des incidents présumés de travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Dans le rapport de l’entreprise aujourd’hui, Apple affirme n’avoir trouvé aucune preuve de travail forcé ou de travail d’enfants mineurs. C’est en baisse par rapport à un cas de travail des enfants identifié dans le rapport de l’année précédente.

Le COO d’Apple, Sabih Khan, présente l’introduction du rapport, affirmant qu’Apple a travaillé main dans la main avec les fournisseurs pour repenser les processus avec un maximum de soin pour la santé des personnes alors que la pandémie frappait. Cela comprenait la réorganisation des étages d’usine pour permettre la distanciation sociale, des modifications des heures de travail pour réduire le nombre de personnes sur place à la fois, des protocoles de nettoyage en profondeur et plus encore.

Apple affirme que les leçons apprises de l’année dernière ont contribué à de nouvelles politiques sur la préparation et la réponse aux maladies infectieuses, qu’elle maintiendra à long terme.

Malgré les blocages et les mesures de sécurité mondiales limitant les déplacements, Apple affirme avoir mené 1121 évaluations de fournisseurs dans 53 pays l’année dernière. L’entreprise a réaffirmé qu’elle avait une tolérance zéro pour le travail forcé de toute nature et a déclaré qu’en 2020, ses audits n’avaient trouvé aucune preuve de travail involontaire.

En plus du bien-être et de la sécurité des travailleurs, Apple continue de pousser ses fournisseurs à améliorer leurs performances environnementales. Apple affirme aider les fournisseurs à réduire leur consommation d’énergie en identifiant les points chauds dans les usines, notamment en remplaçant les systèmes de chauffage et de refroidissement obsolètes. Selon Apple, six fournisseurs participants ont vu la fabrication d’iPhone émerger de l’utilisation de 20% au cours des trois dernières années. Apple a lancé des programmes similaires pour réduire la consommation d’énergie dans les chaînes d’approvisionnement des AirPods, iPad et Apple Watch.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :