« Le dernier résultat de l’Allemagne doit être écarté »

13/12/2021 à 22:35 CET

L’entraîneur espagnol, José Ignacio Prades, ne veut aucune confiance lors du match de quart de finale de ce mardi contre l’Allemagne et a assuré que la différence si importante due à l’énorme différence que l’équipe allemande a perdu contre le Danemark dimanche (32-16) est « trompeuse ».

Jusqu’à la date, les Guerreras ont remporté les six matchs qui ont joué à Torrevieja et ce lundi, ils sont arrivés à Granollers, où ils tenteront d’imiter le tournoi sensationnel qu’ils ont organisé il y a deux ans avec l’argent au Japon.

« Je pense que c’est trompeur. La réalité est qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre l’Allemagne et le Danemark« Le résultat d’hier doit être un peu écarté et l’Allemagne identifiée pour d’autres types de circonstances », a déclaré l’homme d’Alicante, conscient que malgré ces excellents résultats précédents, une défaite contre les Allemands signifierait adieu à la lutte pour les médailles.

Prades fait ses débuts à la tête de l’équipe espagnole

| .

« Le moment de vérité est venu, pour un match à vie ou à mort comme ils disent. Ce sera un duel très complexe. Nous savons que dans une Coupe du monde, il n’y a pas de place pour une mauvaise journée. Nous jouerons à la limite de nos possibilités & rdquor;, a indiqué le sélectionneur espagnol.

Concernant l’équipe allemande, l’entraîneur qui a pris la tête de l’équipe nationale après avoir travaillé comme assistant du catalan Carlos Viver a souligné que c’est un rival « très fiable, avec des joueurs de qualité qui pratiquent aussi un bon handball ».

Si pour quelqu’un ça va être particulièrement excitant et motivant de jouer la phase finale à Granollers ce sera pour Kaba Gassama. Le pivot de Granollers rentre à la maison, dont il a dit au revoir à la fin de l’année dernière pour aller jouer en France et il le fait avec le maximum d’enthousiasme possible.

Kaba Gassama rentre chez lui aujourd’hui avec l’équipe nationale

| RFEBM

« Quand j’ai commencé à jouer au handball ici à Granollers, la vérité est que Je n’aurais jamais pu imaginer que j’aurais la possibilité de jouer une coupe du monde avec l’équipe espagnole chez moi. C’est un rêve devenu réalité », a expliqué le pivot de 24 ans, star du « Media Day Santander » des Guerreras.

Le Vallesana a assuré que l’équipe était dans un bon moment à tous points de vue après que plusieurs internationaux aient traversé « l’atelier ». « Nous allons très bien. Une fois l’inconfort physique surmonté chez certains joueurs, on est avec le maximum d’enthousiasme et de confiance », a souligné la joueuse de Nantes Atlantique Handball, sœur cadette de Mamadou Gassama, également joueur.