Le dernier retrait de Bitcoin est un “ appel au réveil ” pour les retardataires, déclare Tom Lee de Fundstrat

Tom Lee, cofondateur et associé directeur de Fundstrat Global Advisors, est plus optimiste que jamais sur Bitcoin et imperturbable par la dernière vente. Son objectif de prix de fin d’année pour le prix du Bitcoin est également intact à 125000 $.

«Je pense que le bitcoin est hyper-volatil. C’est la nature de celui-ci, mais c’est ce qui crée la récompense pour les gens », a déclaré le chef de la recherche de Fundstrat dans une interview sur« TechCheck »de CNBC.

«Encore une fois, même si le bitcoin est maintenant dans la zone des pénalités, je pense toujours qu’il pourrait sortir de l’année à plus de 100 000 $.»

Le mois de mai n’a pas été vraiment un mois positif pour le prix de la BTC, car la principale crypto-monnaie a enregistré un retrait de 54% par rapport au sommet historique de 65000 $ en avril. Depuis lors, Bitcoin s’est rétabli à près de 40 000 dollars pour revenir sous les 36 500 dollars. Au moment d’écrire ces lignes, le BTC / USD se négociait à près de 37000 $ après avoir atteint un creux de 30k $ la semaine dernière.

«La volatilité du Bitcoin est en quelque sorte systématique pour le réseau lui-même, donc je pense que quiconque achète du Bitcoin doit être conscient qu’il sera toujours hyper-volatile. C’est l’opportunité. »

La récente déroute profonde du marché a été principalement due à la réduction progressive des positions surendettées et des mains faibles à court terme vendant leurs pièces aux mains fortes qui sont des détenteurs à long terme.

“Il s’agit essentiellement d’un appel au réveil” pour les investisseurs qui se sont lancés dans le bitcoin alors qu’il était sur une grosse hausse, a déclaré Lee. «Quand vous regardez où se déroule la vente, cela ne vient pas des détenteurs d’origine de Bitcoin, mais c’est beaucoup de nouveaux comptes.»

