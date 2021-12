Le dernier rival : SK Interobal Plzen

04/12/21 à 08:00 CET

Le Barça clôturera sa participation au Tour Élite de la Ligue des Champions ce samedi à 18h00. avec un match difficile face à l’hôte, un Plzen qui a fait une excellente impression lors du dernier tour principal et qui rêve d’écrire la plus belle page de l’histoire du futsal des clubs tchèques. Cependant, les Catalans valent bien un tirage au sort pour remporter le billet pour le Final Four.

En effet, la première grande réalisation avait déjà été réalisée la saison dernière par cette équipe de la belle ville de Plzen d’environ 170 000 habitants située dans la région de Bohême. Et c’est qu’en République tchèque l’Era-Pack avait remporté 15 des 17 dernières ligues (Il n’a laissé que 2005-06 aux mains de Jistebnik Ostrava et 2018-19 aux mains du Sparta Prague, dans lequel a joué le grand buteur qui a marqué l’histoire en tant que joueur du Barça Wilde.

Lors des huit apparitions du Barça en Ligue des champions il y a un précédent contre un rival tchèque. Le Barça dirigé par Andreu Plaza a scellé sa qualification pour le Tour Élite de la saison 2017-18 avec une victoire contre l’Era-Pack susmentionné par 0-2 avec des buts de Ferrao et d’un grand Joselito.

Dans la phase régulière, l’égalité était totale et Plzen a terminé premier avec 57 points, le même que Chrudim (ancien Era-Pack) et trois de plus que le Teplice. Cependant, en finale, le rival du Barça a endossé un 3-0 retentissant au champion historique et a remporté son premier titre sans perdre un seul match en barrages. Ligue Pichichi David Jost (Slavia Prague) a été suivi par trois joueurs tchèques de Plzen (Tomas Vnuk avec 30, Michal Holy avec 24 et Michal Seidler avec 23).

L’attaquant tchèque Michal Holy est la clé de Plzen

L’équipe tchèque s’est émerveillée de ses débuts en Ligue des champions en octobre dernier au tour principal, laissant l’italien Pesaro hors du « groupe de la mort ». Les Tchèques ont commencé par un match nul contre le double champion de l’AFC Kairat (3-3), sont tombés face aux Italiens 4-2 et ont terminé sur une belle victoire 1-0 grâce à un but solitaire de Seidler à la 36e minute contre l’équipe russe de Tioumen. d’où Ferrao est arrivé au Barça en 2014.

Alourdi par les matchs reportés en raison de leur présence en Europe, Plzen est troisième du championnat avec 25 points en 10 matchs, cinq derrière les leaders Svarog (12 matchs), trois contre Chrudim (10) et à égalité avec Slavia Prague (12). Sur les neuf matches de championnat qu’il a disputés, son meilleur buteur est Michal Seidler avec 18 buts (et sept passes décisives), suivi de Tomas Vnuk avec 13 (et dix passes décisives).

En plus des Holy, Vnuk et Seidler susmentionnés, également mentionnés comme joueurs exceptionnels aussi l’international tchèque Lukas Resetar (37 ans) et les Slovaques Gabriel Rick, Martin Zdrahal et Peter Kozar.