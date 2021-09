Le dernier rôle télévisé de Selena Gomez rendrait Alex Russo fier

Tout n’est pas ce qu’il semble sur Only Murders in the Building.

Le mardi 31 août, la série Hulu Original a fait ses débuts, marquant Selena Gomezde retour à la télévision près de 10 ans après la sortie de Wizards of Waverly Place. Il n’était donc pas surprenant que nous nous retrouvions à penser au rôle de star de Gomez tout en regardant la comédie mystère de Hulu.

Comme les fans de l’actrice de 29 ans le savent bien, Gomez est devenue un nom connu grâce à son interprétation du sorcier sarcastique Alex Russo dans le hit de Disney Channel. Dans l’émission, Alex était connue pour son esprit mordant, ses vêtements brillants et sa tendance à créer des troubles.

Et, d’après ce que nous pouvons dire des premiers épisodes de Only Murders in the Building, le nouveau personnage de Gomez, Mabel Mora, n’est pas si différent de Miss Russo. Pour commencer, Mabel est d’abord présentée aux téléspectateurs dans une fabuleuse veste jaune qui attire l’attention sur laquelle Alex aurait probablement jeté un sort pour mettre la main dessus.