Le dernier satellite de BlackSky se met en marche en moins d’une journée

L’une des premières images du satellite BlackSky 7 s’est concentrée sur Perth, en Australie, et sur le site de développement Waterbank d’un milliard de dollars de la ville. Cliquez sur l’image pour une version plus grande. (Photo BlackSky)

Cela n’a pas pris longtemps: BlackSky affirme que le dernier satellite d’observation de la Terre dans sa constellation croissante a livré ses premières images moins d’un jour après son lancement en orbite depuis la Nouvelle-Zélande lundi.

Une fois que le satellite BlackSky 7 a été déployé depuis la phase de lancement du lanceur Electron de Rocket Lab, il n’a fallu que quelques heures à l’équipe de BlackSky pour vérifier les images du satellite et de la liaison descendante. Ces images ont ensuite été analysées par la suite d’algorithmes de langage machine Spectra AI de BlackSky pour identifier les points d’intérêt.

Par exemple, l’une des images pourrait être utilisée pour suivre les progrès du site de développement urbain Waterbank de Perth en Australie – un projet d’un milliard de dollars qui a généré sa part de controverse au fil des ans.

Le PDG de BlackSky, Brian O’Toole, a déclaré que le délai de 24 heures démontre à quelle vitesse la plate-forme de données géospatiales de BlackSky peut répondre aux développements mondiaux.

«La maturité de l’architecture BlackSky permet l’ajout rapide et fiable de satellites dans notre constellation», a déclaré O’Toole aujourd’hui dans un communiqué de presse. «La capacité de BlackSky à faire évoluer son infrastructure de capteurs et d’analyse permet à l’entreprise de fournir des informations de premier ordre aux clients.»

O’Toole a déclaré que BlackSky peut offrir une «capacité à la demande» à ses clients, grâce à la capacité d’étendre rapidement son réseau.

BlackSky a des bureaux à Seattle ainsi qu’à Herndon, en Virginie – et ses satellites sont fabriqués par LeoStella, une joint-venture entre Black Sky Holdings et Thales Alenia Space dont le siège est à Tukwila, Washington.

BlackSky 7 est le septième satellite d’observation de la Terre de la constellation mondiale de BlackSky. La plate-forme Spectra AI de la société combine des données satellitaires avec d’autres sources de renseignement pour fournir des informations activées par l’IA sur les points chauds mondiaux et les sujets d’actualité – par exemple, la façon dont la pandémie de coronavirus affecte l’activité économique.

BlackSky a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec Rocket Lab pour que neuf de ses satellites soient mis en orbite d’ici la fin de l’année, dont BlackSky 7. Les huit autres satellites Gen-2 seront déployés au cours de quatre missions à venir.

«Nous sommes fiers de travailler avec Rocket Lab pour atteindre cette cadence de lancement et faire progresser la configuration de notre réseau de constellation, qui est la base de nos performances d’imagerie à haute revisite», a déclaré O’Toole.

La logistique de lancement sera gérée par Spaceflight Inc., basée à Seattle, qui était la filiale sœur de BlackSky jusqu’à ce que les deux sociétés se séparent l’année dernière.

Le mois dernier, BlackSky Holdings a déclaré qu’elle comptait devenir une société cotée en bourse cet été grâce à une fusion avec Osprey Technology Acquisition Corp.Osprey est une société d’acquisition à vocation spéciale, également connue sous le nom de SPAC ou société de chèques en blanc. Le pacte SPAC de BlackSky fait partie d’une tendance qui balaie les marchés financiers et transforme la frontière aérospatiale.

D’ici 2023, BlackSky prévoit de lancer une gamme de satellites Gen-3 qui fourniront des images avec une résolution de pixels de 50 centimètres (20 pouces) et des capacités infrarouges à ondes courtes pour l’imagerie en basse lumière et de nuit. La mise à niveau vers la génération 3 marquerait une étape majeure vers l’achèvement de la constellation de 30 satellites de BlackSky.

Mise à jour du 25 mars à 11 h 35 (heure du Pacifique): Une autre image précoce de BlackSky 7 (alias Global-7) se concentre sur le grand point de discussion géospatial de cette semaine: le porte-conteneurs de la taille d’un gratte-ciel qui est coincé dans le canal de Suez, retardant des milliards de dollars de commerce. L’image de BlackSky a été capturée mercredi:

Image du Global-7 du porte-conteneurs « Ever Given » coincé sur le canal de Suez en Égypte, bloquant l’une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. #suezcanal #firstinsights pic.twitter.com/IUrMvc2end

BlackSky n’est pas la seule société satellite à documenter les difficultés d’Ever Given. Maxar Technologies, Planet, Airbus et Capella Space offrent également des vues depuis l’espace:

Une vue satellite du porte-conteneurs Ever Given, qui est presque aussi long que l’Empire State Building est haut, bloquant le transit dans les deux sens à travers le canal de Suez. Plus de photos: https://t.co/8nxZwAvhZa ???? ESA / via Maxar Technologies pic.twitter.com/tcgAp7Wk5q

– . Pictures (@reuterspictures) 25 mars 2021