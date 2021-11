Le dernier service dominical de Kanye dédié aux victimes d’Astroworld

— Le service vient de se terminer, et Ye était introuvable. Quelqu’un a finalement pris le micro et prononcé quelques mots une fois tous les chants terminés – délivrant un message général sur Dieu et la persévérance, mais sans mentionner explicitement Astroworld.

Kanye West veut honorer les victimes décédées à Astroworld – et il utilise son véhicule religieux du service du dimanche pour faire exactement cela.

Le dernier rassemblement de musique spirituelle du rappeur se déroule en ce moment – ​​et avant que les choses ne commencent officiellement vers 13 heures, heure du Pacifique … un message a été publié au nom de Kanye and co. d’Astroworld.

Lire du contenu vidéo

De toute évidence, Ye fait référence à la 8 personnes décédées tandis que Travis Scott se produisait vendredi soir… sans parler des innombrables autres qui ont subi des blessures à des degrés divers.

Jusqu’à présent, il semble que ce Service ait un ton beaucoup plus sombre que celui de la semaine dernière – lorsqu’il a sorti Marilyn Manson, Justin Bieber et d’autres en ce qui semblait être le grand jour, où tout le monde était porter des cagoules blanches pendant qu’ils se livraient à l’adoration et au chant.

Cette fois… Kanye a sa chorale et d’autres chanteurs qui l’accompagnent vêtus de noir, et ils se produisent dans ce qui semble être un immense bâtiment sombre, avec juste un éclat de lumière perçant. Le chœur principal a parcouru quelques hymnes, y compris des chansons de « Donda » – et maintenant, il semble que Kanye ait un chœur qui chante aussi.

Aucun signe de Ye lui-même pour l’instant … et personne n’a partagé de paroles de condoléances explicites à ce stade … le spectacle a commencé, et ce n’est plus que de la musique depuis.

Vous devez imaginer que Kanye pourrait faire une apparition à un moment donné, et même dire quelque chose pour aborder la tragédie d’Astroworld … car Travis est essentiellement son beau-frère, et nous savons qu’ils sont serrés.

Nous garderons un œil sur les choses. Restez à l’écoute …