Le dernier skin Fortnite est un héros aléatoire de ces démos irréelles

in

Reconnaissable instantanément. Image : Jeux épiques

Voici la version Fortnite d’Echo Windwalker ! Attendez, désolé, Windwalker Echo. Vous savez, le héros de la démo Unreal Engine 5 de l’année dernière ? Celui qui tournait sur PlayStation 5 ? Fortnite essaie de me convaincre d’ajouter Windwalker Echo à ma collection de skins de jeu en croissance lente depuis hier soir, mais je ne sais tout simplement pas.

En tant que dernier converti de Kotaku sur Fortnite, j’ai rapidement accepté les skins bizarres qui apparaissent dans la boutique du jeu. Je ne parle pas de personnages de fiction sous licence comme Superman, Shang-Chi ou Ariana Grande. Je parle des originaux d’Epic Games, comme le chat étrange que mon ancien collègue Riley MacLeod aimait. Ou quel que soit le “Galaxy Grappler”, à part une chose pour laquelle j’ai dépensé impulsivement 10 $ et je ne peux toujours pas comprendre pourquoi.

Quoi? J’achète ce que je veux ! Capture d’écran : Jeux épiques

Epic construit cette incroyable écurie de personnages uniques et les vend à des joueurs qui ne veulent désespérément pas ressembler à tous les autres joueurs. Je comprends. Je comprends bien. Cela fait des modèles sympas et des jouets encore plus cool. Mais si Epic pense que je vais dépenser 800 V-Bucks pour un personnage qui est apparu deux fois dans ce qui était essentiellement des publicités pour le moteur de jeu sur lequel la société gagne déjà des millions, c’est probablement une grave erreur.

Combien paieriez-vous pour des tatouages ​​éclairants qui ouvrent la poitrine ? Capture d’écran : Epic Games

G/O Media peut toucher une commission

D’une part, je n’ai que 500 V-Bucks, ayant dépensé la majeure partie de mon allocation mensuelle sur Galaxy Grappler. Bien que j’apprécie les « tatouages ​​s’illuminent lors de l’ouverture des coffres ! » d’Echo ! fonctionnalité, cela ne vaut tout simplement pas la peine de perdre huit dollars pour une recharge de monnaie virtuelle. De plus, sa description indique que Windwalker Echo fait partie de l’ensemble “Wind Song”, et je ne peux pas entendre ces deux mots ensemble sans qu’une publicité pour un parfum des années 1970 ne me reste dans la tête.

Epic semble déterminé à faire de ce personnage de démonstration une chose réelle sur laquelle les gens dépenseront de l’argent factice acheté avec de l’argent réel. La société a même fait appel à Mold3D Studio pour produire une toute nouvelle démo d’animation mettant en vedette Windwalker Echo pour coïncider avec la sortie du skin Fortnite. Si Nvidia avait été aussi dévoué à ses démos technologiques, nous serions jusqu’au cou dans les fées Nvidia en ce moment, et je creuserais avec impatience dans mon portefeuille V-Bucks pour acheter un skin Dawn.

Mais Windwalker Echo ? Je ne sais pas. Au fur et à mesure des personnages, elle va bien. Ses cheveux sont bruns. Ses vêtements sont marron et bleu. Elle fait des trucs. Mais pas pour 800 V-Bucks. Pas encore, du moins.