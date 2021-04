Le dernier spectacle de garçons de plage de Glen Campbell

C’était la brève période où le guitariste aux cheveux dorés s’est lié aux héros de l’harmonie embrassés par le soleil. À la fin d’un sort forcé de quatre mois remplaçant Brian Wilson sur scène, Glen Campbell a joué son dernier spectacle en tant que membre temporaire de les garçons de la plage le 24 avril 1965.

Campbell était en demande continue en tant que joueur de studio et publiant son propre matériel quand on lui a demandé de remplacer un Wilson malade pour la première fois le 24 décembre 1964. Ce spectacle a eu lieu au Sam Houston Coliseum à Houston, Texas. Glen avait 28 ans.

«Pouvez-vous être ici demain?

Il a ensuite rappelé dans le livre de Keith Badman The Beach Boys: The Definitive Diary of America’s Greatest Band on Stage and in the Studio: «Mike [Love] et Carl [Wilson] m’a appelé un mercredi et m’a dit: «Glen, peux-tu être ici demain? Tu dois jouer de la basse et faire la part de Brian. J’ai dit: «Bien sûr». J’avais fait leurs sessions, donc je pouvais facilement les remplir.

«Le seul problème était que je ne connaissais pas tous les mots des chansons. Ils chantaient «Pasadena» et je chanterais autre chose. Je ne savais pas ce que je disais. Mais les cris étaient si forts de la part des filles, vous marchiez sur scène et vous ne pouviez rien entendre de toute façon.

Brian reste à la maison

Au moment du spectacle du 24 avril au Washington Coliseum à Washington, DC, il avait été officiellement annoncé que Wilson ne serait plus en tournée avec le groupe, mais restait à la maison pour écrire. Mais maintenant, l’ancien membre de Rip Chords Bruce Johnston, tout juste 20 ans, était sur place, et il a repris les fonctions de guitare et de chant de Campbell.

«Je connais ces gars depuis trois ou quatre ans», a déclaré Johnston. «C’est génial sur la route avec eux. Ils ne se gênent jamais. C’est un gaz et je les creuse simplement.

Quand Campbell est décédé à l’âge de 81 ans en août 2017, Mike Love des Beach Boys a écrit dans un message sur Facebook: «Je n’ai jamais rencontré une personne plus talentueuse depuis toutes les années où nous avons été dans le secteur de la musique et je n’ai jamais eu de meilleur le temps passé en tournée que le temps passé avec Glen. Son sens de l’humour était incroyable et nous n’avons jamais autant ri que lorsqu’il était avec nous.

