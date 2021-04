Le dernier succès de Tiger Woods?

25/02/2021

À 18:47 CET

Alors que Tiger Woods reste hospitalisé au centre médical Harbor-UCLA, se remettant de ses multiples fractures et déchirures à la jambe après le grave accident de la circulation qu’il a subi en Californie, le le monde du golf, toujours sous le choc.

En plus de En lui souhaitant le meilleur rétablissement, il se demande si la star mondiale du golf pourra, à 45 ans et après plusieurs chirurgies du dos, redevenir un golfeur compétitif. pour continuer à se battre pour les tournois et «Big» pour rattraper Jack Nikclaus.

Une question qui pour l’instant n’a pas de réponse, puisque sa principale préoccupation est de se remettre complètement de ces blessures, qui l’ont précipité en salle d’opération. après s’être écrasé avec sa Genesis et avoir miraculeusement sauvé la vie après un accident spectaculaire qui aurait bien pu lui coûter la vie.

Longue récupération

Sans aucun doute, en raison des blessures subies au pied, à la cheville, au tibia et au péroné de sa jambe droite, personne ne sait qu’il lui faudra plusieurs mois de travail pour retrouver sa pleine fonctionnalité. s’il réussit, repenser à jouer au golf.

Et est-ce que Tiger était déjà en train de se remettre de la cinquième intervention sur son dos, qu’il a subie le 23 décembre, pour soulager la douleur et l’inconfort dans le bas du dos., et n’avait pas encore commencé à s’entraîner.

Pendant le week-end avant l’accident, Tiger a assisté au tournoi Genesis Invitational, dont il est le promoteur, et a assuré dans des déclarations télévisées que «j’espère pouvoir participer aux Masters d’avril, mais tout dépendra de la façon dont mes chirurgiens et kinésithérapeutes le verront, pour voir que je progresse correctement », dit-il.

Tournoi avec votre enfant

Le dernier tournoi officiel auquel vous avez joué Tiger était précisément l’Augusta Masters en novembre dernier où il terminait à la 38e place. son la dernière apparition était avec son fils Charlie à un tournoi parents-enfants, quelques jours avant sa cinquième opération au dos.

Actuellement Il est classé 50e au classement mondial, même s’il ne pourra pas s’améliorer dans les mois à venir en raison d’une grave blessure à la jambe qui, à l’heure actuelle, fait douter de son avenir en tant que joueur professionnel.

« Ce n’est pas le moment de réfléchir à la situation dans laquelle il se trouvera à son retour », a déclaré Jack Nicklaus, qu’il a poursuivi pour ses 19 tournois « Big ». «L’essentiel maintenant est qu’il se rétablisse complètement et le golf peut attendre. Et si c’est la fin de ta carrière, l’important est de pouvoir profiter de la vie et de vos enfants. Le golf peut être secondaire & rdquor;, a terminé le mythique ‘Golden Bear’.

« Ce n’est pas Superman »

« Il n’est pas Superman », a déclaré Rory McIlroy à propos de Woods. « C’est un humain. Et il a déjà vécu beaucoup de choses. À ce stade, Je pense que tout le monde devrait être reconnaissant qu’il soit ici, qu’il soit vivant, que ses enfants n’aient pas perdu leur père. Cela est le plus important.

« Le golf est si loin de l’équation en ce moment, ce n’est même pas sur la carte pour le moment », a déclaré l’Irlandais du Nord.