Le dernier tango du Libor : important pour avoir une idée des coûts de la fin du régime du Libor et du passage consécutif à de nouvelles références

Les récents conseils de RBI aux banques ainsi qu’aux entreprises appellent à être conscients du fait que le LIBOR sera retiré du marché à partir de l’année prochaine ; il met en garde les entités contre la conclusion de tels contrats. Plus important encore, ils doivent gérer les contrats qui expirent après 2021. Le LIBOR est une sorte de vérité financière utilisée dans le monde pour une pléthore de transactions. Une fois que le LIBOR perd son caractère sacré, se pose la question de savoir comment le gérer.

Il y a deux aspects. Premièrement, à l’échelle mondiale, il existe déjà un volume important de transactions en cours liées au LIBOR (environ 223 000 milliards de dollars, dont 74 000 milliards pourraient arriver à échéance après 2023). La majeure partie se trouve dans des contrats dérivés – environ 213 000 milliards de dollars. Deuxièmement, même si l’ICE Benchmark Administration (IBA) avait annoncé qu’elle ne fournirait plus ces benchmarks, plusieurs transactions étaient encore comptabilisées.

Maintenant, avec le conseil selon lequel toutes les transactions et tous les contrats doivent être recalibrés par rapport à une nouvelle référence, cette dernière devrait idéalement être un taux interbancaire. Le LIBOR entre dans presque tous les modèles de risque, outils d’évaluation et conception de produits (même MIFOR de l’Inde est lié au LIBOR et sera désormais hors d’usage). Les taux hypothécaires sont fixés en fonction du LIBOR. Les acteurs du marché envisagent le SOFR (taux de financement au jour le jour garanti) comme une alternative, comme cela a été recommandé par l’Alternative Reference Rates Committee (ARRC). La fixation des ajustements de spread par l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) fournit un lien économique entre le LIBOR et certains taux sans risque (RFR) pour le référencement des contrats qui expirent après fin 2021. Mais, toute nouvelle analyse comparative signifiera qu’il y aura des perdants et des gagnants, et les montants impliqués peuvent être importants.

Une fois la référence décidée, il doit y avoir un accord sur la base (différence de rendement) entre l’ancien et le nouveau référentiel. Cela peut conduire à une subjectivité considérable, car, même si des données historiques peuvent être utilisées pour créer ces liens, la robustesse de celle-ci est discutable. Le SOFR est un taux au jour le jour basé sur des données réelles et n’est pas prospectif, tandis que le LIBOR était pour différentes durées (d’un jour à un an) mais basé sur l’opinion des experts du marché.

RBI avait estimé en novembre 2020 qu’environ 50 milliards de dollars de dette et 281 milliards de dollars de produits dérivés expireraient après 2021. Il existe également des contrats gouvernementaux liés au LIBOR. Il existe clairement un risque porté par les entreprises et les banques sur ces contrats, car les emprunts ou les dépôts seraient directement affectés par les différences de coût qui peuvent survenir lorsque l’indice de référence est modifié. Les swaps de taux d’intérêt (IRS) sont étalonnés avec le MIFOR, qui inclut le LIBOR.

Les entreprises et les banques devraient rechercher une couverture pour contrer les pertes potentielles. Pour les nouveaux contrats, les acteurs connaîtront à l’avance le référentiel, par exemple le SOFR, et décideront en conséquence de la tarification. Les contrats en cours seront une préoccupation. La dette de 50 milliards de dollars équivaudrait à Rs 3,75 crore lakh et même une variation de 0,1% peut signifier une perte potentielle de Rs 375 crore.

Il sera intéressant de voir comment RBI s’adapte à l’absence de LIBOR. À l’heure actuelle, toutes les BCE sont comparées au LIBOR et les entreprises sont autorisées à lever des fonds au LIBOR plus un certain taux d’intérêt. La décision de RBI donnera le ton pour les autres. La RBI, bien sûr, ne traite pas ici du LIBOR, mais l’utilise simplement comme point de référence pour les emprunts commerciaux.

Dans cette perspective, la menace du risque posé au système financier doit être évaluée et il serait utile que les banques soient invitées à faire de telles divulgations dans le cadre du risque de marché supporté et des mesures d’atténuation. Il en va de même pour les entreprises qui ont besoin d’évaluer et d’indiquer dans leur investisseur trimestriel répondant le coût éventuel qui devrait être supporté du fait de cette transition. Il est important de se faire une idée du coût de ce changement pour les entités indiennes ainsi que de la réflexion de RBI sur le benchmark à utiliser.

