Le dernier téléphone Moto G propose la 5G et un stylet à un prix (relativement) bas

Vous n’aurez peut-être pas à dépenser de l’argent Galaxy Note si vous recherchez un téléphone à stylo avec 5G. Motorola a dévoilé le Moto G Stylus 5G, un téléphone Android économique qui offre les deux avantages – avec quelques mises en garde.

Le point culminant, comme vous pouvez le deviner, est un écran «FHD+» de 6,8 pouces (c’est-à-dire 1080p) compatible avec un stylet combiné avec le sans fil de nouvelle génération. Vous pouvez esquisser une scène sur votre Moto G Stylus 5G et la partager rapidement sur les réseaux sociaux. Vous trouverez également une grande batterie de 5 000 mAh, jusqu’à 256 Go de stockage extensible et une matrice de caméras arrière quadruple comprenant un capteur principal Quad Pixel de 48 MP, un ultra-large de 8 MP, une macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Une caméra frontale de 16 MP gère les selfies.

Ce n’est pas une centrale électrique, cependant. Le nouveau Moto G Stylus est doté d’une modeste puce Snapdragon 480 et vous obtiendrez 4 Go ou 6 Go de RAM. Il n’y a pas non plus d’indice IP pour la résistance à l’eau (c’est simplement “hydrofuge”) ou NFC, et vous devrez vous contenter d’un chargeur de 10W. Vous achetez ceci pour la 5G et le stylet, et pas grand-chose d’autre.

Une version déverrouillée du Moto G Stylus 5G sera disponible via Amazon, Best Buy, B&H Photo, Motorola et Walmart à la date de sortie du 14 juin au prix de 399,99 $. Les précommandes commencent aujourd’hui. Il arrivera plus tard sur AT&T, Cricket, T-Mobile, Metro, Boost Mobile, Spectrum Mobile et Xfinity Mobile.

Ce prix fait du Moto G Stylus 5G plus un appareil spécialisé qu’un puissant polyvalent. Payez 50 $ de moins et pouvez vous procurer un Google Pixel 4a qui devrait avoir une puce plus rapide et prendre de meilleures photos, mais sans le stylet ni les données cellulaires plus rapides. Et si vous êtes ouvert à d’autres plates-formes, l’iPhone SE d’Apple sera doté d’un processeur beaucoup plus rapide pour la même dépense. Si un stylet est indispensable, vous ne trouverez probablement pas beaucoup d’alternatives abordables.