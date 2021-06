Le dernier thermostat de Nest vient d’atteindre le prix le plus bas jamais enregistré pour Prime Day – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Ces offres sont toutes épiques, mais il existe une offre fantastique sur Amazon qui se rentabilise. C’est vrai, nous parlons du plus récent Thermostat Nest, qui est en vente dès maintenant au prix le plus bas de seulement 99,98 $ !

Le plus récent Thermostat Nest n’a pas le même design élégant en acier inoxydable que le modèle phare (qui, soit dit en passant, est réduit à 199 $ pour Prime Day). Mais si vous nous demandez, il présente un design différent qui est tout aussi élégant. Le visage du nouveau Nest a une finition miroir unique avec un affichage numérique en dessous, et il est disponible en quatre couleurs différentes pour s’adapter à n’importe quel décor de maison. Plus important encore, bien sûr, le thermostat Nest comprend toutes les fonctionnalités intelligentes importantes du modèle phare. Vous pourrez contrôler votre thermostat de n’importe où à l’aide de l’application Nest ou de votre voix grâce à l’assistant Google et à l’assistance Alexa, et vous économiserez beaucoup d’argent sur votre facture d’énergie grâce aux fonctionnalités intelligentes de Nest qui ajustent constamment vos paramètres et apprennent de votre comportement.

En fait, vous économiserez tellement d’argent sur vos factures que votre Nest finira par payer tout seul !

Avec un prix catalogue de seulement 130 $, le plus récent de Google Thermostat Nest est une valeur formidable. Tout bien considéré, c’est peut-être le meilleur rapport qualité-prix et cela se rentabilisera en économisant sur vos factures d’énergie. Mais si vous vous rendez sur Amazon dès maintenant et que vous en achetez un, vous ne paierez que 99,98 $ !

La seule mauvaise nouvelle est que nous avons déjà vu cette réduction disparaître sur quelques options de couleurs différentes, il ne vous reste donc probablement plus beaucoup de temps si vous voulez vous lancer dans l’action. Si vous manquez cette offre, la bonne nouvelle est que vous pouvez toujours accrocher le produit phare Nest Learning Thermostat pour seulement 199 $.

Voici quelques-uns des détails importants :

Le thermostat Nest est un thermostat intelligent certifié ENERGY STAR qui allie efficacité et commodité Fonctionne avec ou sans fil C dans la plupart des maisons Les fonctions d’apprentissage de Nest permettent au thermostat d’éteindre automatiquement la climatisation ou le chauffage lorsque vous partez, et de le rallumer lorsque vous arrivez à la maison Contrôlable à l’aide de l’application Nest sur les appareils iOS et Android, ou avec des commandes vocales grâce à la prise en charge d’Alexa et de l’Assistant Google La fonction « Savings Finder » suggère des ajustements à votre horaire pour vous aider à économiser encore plus d’argent tout en restant confortable Surveille votre système CVC et vous envoie une alerte si quelque chose ne fonctionne pas correctement

Google Nest Thermostat – Thermostat intelligent pour la maison – Thermostat Wifi programmable – Neige Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 99,98 $ Vous économisez : 30,01 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Google Nest Learning Thermostat – Thermostat intelligent programmable pour la maison – Nest de 3e génération… Prix catalogue : 207,99 $ Prix : 199,00 $ Vous économisez : 8,99 $ (4%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

