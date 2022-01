Le dernier titre NCAA de l’État du Dakota du Nord a été résumé en une seule pièce

L’État du Dakota du Nord n’est pas une centrale de FCS. C’est *la* centrale FCS. Et le gars qui a conduit les Bison à leur neuvième titre de la NCAA en 11 ans était un arrière de 236 livres.

Samedi, l’État du Dakota du Nord a profité de la terrible chance de blessure de l’État du Montana pour écraser complètement les Bobcats 38-10 et mettre fin à une dangereuse sécheresse d’un an pour le titre. Le moteur de cette victoire était Hunter Luepke, une ancienne recrue deux étoiles de Spencer, Wisconsin et de la première équipe de 2021 All American.

Le porteur de ballon junior a donné le ton tôt pour envoyer un message à l’État du Montana; on se fiche de savoir où tu es ou si c’est même nécessaire, on va te foutre une raclée.

Parfois, les X et les Os du football universitaire peuvent être un peu écrasants. Heureusement, j’ai décomposé le jeu pour notre commodité ici:

Luepke, un arrière dont le travail consiste à s’écraser sur les choses, a choisi l’option B : s’écraser sur les choses.

C’était le premier des trois touchés de Luepke ce jour-là – tous au cours des deux premiers quarts du match – et cela a donné aux Bison une avance qu’ils n’abandonneraient pas. Comme son troisième score n’impliquait pas assez de contacts, la star du NDSU a célébré en se donnant un coup de pied dans la tête.

Vous savez, des trucs d’arrière normaux.

Malheureusement pour le reste du FCS, Luepke devrait retourner au Bison en 2022. Attendez-vous à ce que lui et le reste d’une liste éternellement empilée de l’État du Dakota du Nord commencent la saison prochaine en tant que programme le mieux classé du pays.