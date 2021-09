Le dernier tour “très stressant” de Fernando Alonso a failli rater avec Carlos Sainz

Fernando Alonso a réussi à dépasser Carlos Sainz dans le dernier tour à Zandvoort pour prendre la P6, mais le mouvement s’est presque mal terminé pour les deux pilotes.

Alonso était sous la pression de son coéquipier alpin Esteban Ocon au début de la course et le Français voulait que l’équipe ordonne à l’ancien double champion du monde de passer, mais il a réussi à augmenter son rythme dans la mesure où il s’est refermé derrière. la Ferrari dans les derniers tours du Grand Prix des Pays-Bas.

Mais alors que la paire se battait, Alonso a dû prendre des mesures d’évitement après s’être bloqué au virage 3, presque en collision avec le mur alors que les deux voitures couraient côte à côte.

Le pilote Alpine a finalement réussi à prendre la position, ce qui était un coup de pouce bienvenu – mais l’Espagnol a admis qu’il avait eu sa juste part de chance en faisant le pas.

Bon week-end à nous. Les deux voitures dans le top 10 samedi et dimanche et plus de points pour l’équipe. Merci Zandvoort et à la semaine prochaine à Monza. @AlpineF1Team #f1 #zandvoort pic.twitter.com/yZXuDDhvLJ – Fernando Alonso (@alo_oficial) 5 septembre 2021

“C’était un moment très stressant à coup sûr”, a déclaré Alonso à The Race. “J’ai essayé Carlos dans le virage 1 à l’intérieur et je pensais que je faisais le mouvement, et au dernier moment, il a relâché les freins et il a freiné encore plus tard, alors nous avons presque déjà touché le virage 1.

“Et puis dans le virage 3, j’étais trop près et j’ai verrouillé un peu les avants et j’ai couru plus large que la normale en dehors du circuit.

« Mais évidemment, il y a environ deux mètres entre le virage et le mur et j’étais à environ 10 centimètres du mur avec les deux pneus avant, verrouillés !

« Ce n’est pas que j’ai fait quelque chose de magique là-bas, c’était juste de la chance parce que je ne contrôlais pas la voiture. J’ai eu de la chance là-bas.

Quant à Sainz, le pilote Ferrari a déploré son manque de rythme ce jour-là et s’est senti frustré après avoir traîné derrière Charles Leclerc dans la voiture sœur pendant la majeure partie de l’après-midi de dimanche.

Même s’il ne restait qu’un tour à faire, le compatriote d’Alonso a estimé qu’il ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher l’Alpine de passer.

“Il n’y a eu pratiquement aucun combat car il est passé dans la ligne droite avec le DRS et au moment où nous nous dirigeons vers le virage 1, il avait déjà une ou deux longueurs d’avance”, a déclaré Sainz.

« J’avais tellement de mal avec les pneus que je n’ai même pas pu faire un bon run dans le dernier virage. J’ai défendu l’intérieur mais il m’a dépassé facilement dans le virage 1 au moment où j’y suis arrivé.