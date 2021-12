Le dernier tracker de fitness d’Amazon est tombé à seulement 50 $ avant le lancement de la semaine prochaine

Un bas de Noël parfait

Les trackers de fitness sont parfaits pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur santé et leur bien-être sans l’encombrement et le ballonnement inutiles d’une montre intelligente. Alors que des entreprises comme Fitbit sont en tête du peloton, Amazon cherche à faire sensation avec son dernier appareil portable, le Halo View. Ce n’est pas avant la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà économiser 30 $ dessus – le bas de Noël parfait avant la saison des vacances.

Il est difficile de parler du Halo View sans s’adresser à l’éléphant dans la pièce : cette chose ressemble bien au Fitbit Charge 5. L’écran OLED rectangulaire et les bandes de silicium rendent la comparaison impossible à éviter. S’il y a une différence significative entre les deux produits, c’est le prix. Le Halo View coûte 100 $ de moins que le dernier tracker de Fitbit, même au prix fort. Avec cette vente de pré-version, vous pouvez le marquer pour seulement 50 $. Bien que vous manquiez quelques capteurs et fonctionnalités avancés, notamment EDA, GPS et NFC pour les paiements sans contact, il est difficile de contester un prix aussi bon marché.

Comme Fitbit, les produits Halo d’Amazon incluent un abonnement premium en option pour un suivi avancé de la santé. Chaque Halo View est livrée avec un abonnement d’un an, d’une valeur de 3,99 $ par mois une fois le renouvellement venu. Non seulement c’est deux fois plus long que ce que proposent les gadgets de Fitbit, mais c’est aussi beaucoup, beaucoup plus abordable une fois qu’il est temps de payer.

Nous devrons mettre la main sur le dernier tracker d’Amazon pour savoir comment il se compare au Charge 5 – ou à tout autre appareil portable, d’ailleurs. Mais à 50 $, cela vaut peut-être la peine de parier. Prenez le vôtre en utilisant le lien ci-dessous.

